Die englische Premier League hat den offiziellen Spielplan für die Saison 2027/2028 bestätigt. Die neue Meisterschaft beginnt am 13. August, während die Spiele des letzten Spieltags am 21. Mai 2028 ausgetragen werden. Bei der Erstellung des Kalenders wurden Faktoren wie die Erholungsphasen der Spieler, die Spielintensität während der Winterferien und internationale Wettbewerbe berücksichtigt.

Laut den auf der offiziellen Website der Premier League veröffentlichten Informationen beginnt die Meisterschaft 2027/2028 am Freitag, den 13. August 2027. Der letzte Spieltag der Saison findet am 21. Mai 2028 statt.

Wie üblich werden alle Spiele des letzten Spieltags gleichzeitig angepfiffen. Dies dient dazu, gleiche Bedingungen für die Mannschaften im entscheidenden Saisonabschnitt zu schaffen, in dem es um die Meisterschaft, die Qualifikation für europäische Wettbewerbe und andere wichtige Platzierungen in der Tabelle geht.

75 Tage Erholung für die Spieler

Ein wichtiger Aspekt des neuen Kalenders ist, dass den Spielern nach Abschluss der Saison 2026/2027 eine volle Erholungsphase von 75 Tagen gewährt wird.

Die Führung der Premier League hat sich darauf konzentriert, durch die Beibehaltung der Sommerpause die notwendigen Bedingungen für die körperliche Regeneration der Spieler zu schaffen. Dies ist besonders wichtig für Akteure, die während einer Saison an zahlreichen Spielen in der nationalen Liga, Pokalwettbewerben, europäischen Turnieren und für ihre Nationalmannschaften teilnehmen.

Zudem endet die Premier-League-Saison 2027/2028 eine Woche vor dem Finale der UEFA Champions League. Auch dies ist ein Aspekt, der bei der Planung im Zusammenhang mit dem Kalender der europäischen Wettbewerbe berücksichtigt wurde.

33 Wochenend-Spieltage und 5 Spieltage unter der Woche

Der Kalender der Meisterschaft 2027/2028 sieht 33 Spieltage an Wochenenden sowie 5 Spieltage unter der Woche vor.

Ein solcher Kalender zielt darauf ab, die Spielbelastung der Vereine während der Saison zu verteilen und die Planungsmöglichkeiten für Mannschaften, die an verschiedenen Wettbewerben teilnehmen, zu verbessern.

Die Vereine der Premier League können gleichzeitig an der nationalen Meisterschaft, dem FA Cup, dem Ligapokal und europäischen Wettbewerben teilnehmen. Daher wirken sich die Zeitabstände zwischen den Spieltagen, die Regenerationsmöglichkeiten und die Spielintensität direkt auf den Zustand der Spieler aus.

Mindestens 60 Stunden Pause während der Weihnachts- und Neujahrszeit

Die Premier League hat im Kalender der neuen Saison auch den Zeitabständen zwischen den Spielen während der Winterferien besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

Während der Weihnachts- und Neujahrsfeiertage beträgt die Pause zwischen zwei Spieltagen mindestens 60 Stunden. Diese Entscheidung wurde getroffen, um den Spielern mehr Zeit für die körperliche Regeneration zu geben und die Spielintensität im Winter zu verringern.

Im englischen Fußball gilt die Zeit um die Feiertage normalerweise als eine der intensivsten Phasen der Meisterschaft. Das Austragen mehrerer Spiele in kurzem Abstand führt zu einer erheblichen körperlichen Belastung für die Vereine. Im neuen Kalender ist vorgesehen, durch die Einhaltung der Mindestpausen zwischen den Spieltagen die Regeneration der Spieler zu fördern.

Somit beginnt die Saison 2027/2028 der englischen Premier League am 13. August und endet am 21. Mai 2028. Der neue Kalender legt nicht nur die wichtigsten Termine der Meisterschaft fest, sondern enthält auch Maßnahmen zur Steuerung der Spieler-Erholung und der Spielintensität während der Saison.