Nach dem alten Glauben des javanischen Volkes sind die Haarwirbel auf dem Kopf eines Babys mit seinem zukünftigen Charakter verbunden. Es gibt Ansichten, dass die Anzahl und Position dieser Haarwirbel, die auf Javanisch „uneng-uneng“ genannt werden, darauf hindeuten können, was für ein Mensch das Kind werden wird.

Den Volkserzählungen zufolge:

- Ein Haarwirbel — ein gewöhnliches, ruhiges Kind.

- Zwei Haarwirbel — ein flinkes, eigensinniges und etwas schwer zu erziehendes Kind.

- Mehr als zwei Haarwirbel — ein Kind mit einem einzigartigen Charakter, der sich von anderen unterscheidet.

Natürlich sind diese Ansichten wissenschaftlich nicht belegt. Sie gehören zu den Bräuchen, Legenden und dem Volksglauben des javanischen Volkes, die von Generation zu Generation weitergegeben werden.

Aber stellen Sie sich vor, ein Baby hat nicht nur einen oder zwei, sondern Dutzende von Haarwirbeln auf dem Kopf? Was könnte ein solcher Zustand nach diesen alten javanischen Vorstellungen bedeuten? Könnte es als Zeichen für ein außergewöhnliches Schicksal gedeutet werden, das sich völlig von anderen unterscheidet?