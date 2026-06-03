Google startet KI-gestütztes Schutzsystem gegen Betrüger

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Google startet KI-gestütztes Schutzsystem gegen Betrüger

Google hat eine neue Funktion angekündigt, um Android-Nutzer vor durch künstliche Intelligenz erzeugten Deepfake-Betrügereien zu schützen. Dieses System hilft dabei, Anrufe zu erkennen, die durch Identitätsfälschung getätigt werden. Das Update wird ab diesem Monat auf Geräten mit Android 12 und höher, insbesondere über die Phone by Google-App auf Pixel-Smartphones, eingeführt. Dies berichtet Techcrunch.com .

Derzeit versuchen Betrüger, durch das Fälschen vertrauenswürdiger Telefonnummern (Spoofing) und den Einsatz von KI-Technologien zur Nachahmung der Stimmen naher Verwandter oder Vorgesetzter Geld zu erpressen. Die von Google vorgestellte neue Lösung basiert auf dem Prinzip eines einzigartigen „digitalen Handschlags“ zwischen Geräten. Wenn das Gerät des Anrufers kein Echtheitssignal sendet, warnt das System den Benutzer sofort.

Diese Technologie basiert auf dem Rich Communication Services (RCS)-Protokoll und könnte in Zukunft auch von anderen Apps und Unternehmen genutzt werden. Google-Vertreter betonten, dass bei Erkennung eines verdächtigen Anrufs eine Empfehlung zum sofortigen Abbruch der Verbindung auf dem Bildschirm erscheint. Dies schützt Nutzer vor unerwarteten finanziellen Verlusten.

Zudem wurden weitere interessante Neuerungen in das Android-System integriert. In der Google Photos-App wurde die „Wardrobe“-Funktion eingeführt, mit der Kleidung virtuell anprobiert werden kann. Google Play Books hat die Funktion „Catch me up“ eingeführt, die Zusammenfassungen bietet, damit Nutzer dort weiterlesen können, wo sie aufgehört haben.

Ein weiteres wichtiges Update betrifft die Circle to Search-Funktion, die nun ein komplettes Outfit (eine Zusammenstellung von Kleidungsstücken) auf einem Bild gleichzeitig suchen kann. Zuvor mussten Nutzer jeden Artikel einzeln suchen. Dieses Update wurde für alle kompatiblen Geräte mit Android 14 und höher bereitgestellt.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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