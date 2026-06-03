Die Ära der Cyberdecks: Eine kreative Rebellion gegen die Kontrolle durch Big Tech

Wenn Sie mit CC chatten, die sich selbst als „Open-Source Bad Girl“ bezeichnet, schreibt sie ihre Antwort vielleicht gerade aus einer rosafarbenen Meerjungfrauen-Handtasche. Das ist kein bloßes Accessoire, sondern ein voll funktionsfähiges Cyberdeck – ein handgefertigter Kompaktcomputer auf Basis von Raspberry Pi, der E-Books liest, sich mit Servern verbindet und ein lokales KI-System ausführt. Obwohl CC keinen Hintergrund in Softwaretechnik hat, bringt sie anderen Frauen über ihren Bimbo Tech-Blog bei, wie man solche Geräte baut, ohne zu wissen, was RAM ist. Dies berichtet Techcrunch.com .

Das Konzept des Cyberdecks tauchte erstmals in William Gibsons Roman „Neuromancer“ von 1984 auf. In den 2010er Jahren, als kleine Computer wie der Raspberry Pi auf den Markt kamen, begannen Enthusiasten, ihre Geräte in Untergrund-Communities zu teilen. In den letzten Monaten hat dieser Trend dank Frauen in den sozialen Medien eine neue Stufe erreicht. Müde von standardmäßigen schwarzen und silbernen Gadgets, machen sie Technologie hyper-feminin und künstlerisch.

Derzeit findet man auf Instagram und TikTok Cyberdecks aus Holz und Moos, auf denen Game Boy-Spiele laufen, 3D-gedruckte MP3-Player, die wie antike Relikte aussehen, oder entenförmige Computer, die Sprachnotizen aufnehmen. Dies ist nicht nur Ästhetik, sondern ein Weg, der ständigen Überwachung durch Giganten wie Meta oder Apple zu entgehen und die Sicherheit persönlicher Daten zu gewährleisten.

Dieser Trend erreichte seinen Höhepunkt in einer Zeit, in der die Menschen der Einheitlichkeit großer Technologieunternehmen überdrüssig wurden. CC betont, dass man Geräte wie ein 1.000-Dollar-iPhone nicht nach Belieben modifizieren kann, da sonst die Garantie erlischt. Cyberdecks geben Nutzern die Möglichkeit, die Kontrolle zu übernehmen, die „Black Box“ zu verlassen und kreativ zu werden.