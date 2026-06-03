Uber veröffentlicht Liste skurriler Fundstücke in Robotaxis

Uber hat seinen jährlichen „Lost & Found Index“ vorgestellt. In den letzten zehn Jahren spiegelte die Liste der von Fahrgästen vergessenen Gegenstände ein einzigartiges anthropologisches Bild der Gesellschaft wider. Der diesjährige Bericht konzentriert sich auf einen neuen Trend: Robotaxis. Laut Techcrunch.com wurden im vergangenen Jahr Tausende Gegenstände in fahrerlosen Autos zurückgelassen. berichtet .

Neben typischen Dingen wie Smartphones, Geldbörsen und Schlüsseln finden sich in Robotaxis auch ungewöhnliche Objekte. Dazu gehören ein Gebiss, eine Tasche mit der Aufschrift „I Heart Hot Dads“, eine blaue Kappe mit „Emotional Support Human“, Squishmallow-Spielzeuge und ein Charli XCX-Poster. Dies zeigt die wachsende Beliebtheit von Robotaxis im Uber-Netzwerk.

Uber baut derzeit sein AV-Geschäft (autonome Fahrzeuge) aus. Mit dem Start von „Waymo on Uber“ in Austin im März 2025 erreichte die Branche eine neue Stufe. Zudem arbeitet das Unternehmen in Städten wie Atlanta, Las Vegas und Dallas mit Partnern wie Waymo, Motional und Avride zusammen. Auch ohne Fahrer funktioniert das Fundbüro-System effizient.

Vergisst ein Fahrgast etwas in einem Robotaxi, läuft die Rückgabe wie bei normalen Fahrten: Nutzer kontaktieren den Support über die App. Wird der Gegenstand gefunden, kann er für 15 USD per Uber Courier geliefert oder persönlich im AV-Depot abgeholt werden.

Uber will bis 2029 zum weltweit größten Betreiber autonomer Fahrten werden. Bis Ende des Jahres sollen Robotaxi-Dienste in 15 Städten weltweit starten. Die Sparte Uber Autonomous Solutions bietet zudem Software und Services für fahrerlose Lkw und Lieferroboter an.