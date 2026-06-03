Indien könnte bis zu 200 Il-114-300 und SJ-100 Flugzeuge aus Russland kaufen

Indische Fluggesellschaften haben großes Interesse am Kauf der russischen Flugzeuge der neuen Generation Il-114-300 und SJ-100 bekundet. Dies teilte Wadim Badecha, Leiter der Vereinigten Flugzeugbaugesellschaft (UAC), in einem Interview mit TASS mit. Ixbt.com berichtet .

Nachdem Russland diese Luftfahrzeuge auf der Wings India Messe präsentiert hatte, bestätigte die indische Seite ihren Bedarf an beiden Modellen. Vorläufigen Daten zufolge geht es um die Lieferung von 100 bis 200 Flugzeugen. Badecha betonte, dass die Nachfrage nach diesem Flugzeugtyp auf dem indischen Markt sehr hoch ist.

Zudem haben UAC und das indische Unternehmen HAL eine Vereinbarung über die Lizenzfertigung von SJ-100-Flugzeugen in Indien unterzeichnet. Experten schätzen, dass die Produktion des ersten "Superjet" in etwa drei Jahren beginnen könnte. Der Gesamtmarkt Indiens und seiner Nachbarländer benötigt 200–300 Flugzeuge.

Darüber hinaus unterzeichnete UAC einen Vorvertrag mit dem indischen Privatunternehmen Flamingo Aerospace über die Lieferung von sechs Il-114-300-Flugzeugen. Die russische Seite prüft auch Möglichkeiten zur Lokalisierung des Modells Il-114-300 in Indien.