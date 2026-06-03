Weltraumkommunikation: Langstreckensysteme in Russland verbessert

Spezialisten des Moskauer Luftfahrtinstituts haben eine Reihe von Studien abgeschlossen, die darauf abzielen, die Kommunikationszuverlässigkeit mit Raumfahrzeugen im tiefen Weltraum zu verbessern. Diese Entwicklungen sind für interplanetare Missionen gedacht, die elektrische Raketentriebwerke verwenden, welche die Bordkommunikationssysteme stören können. Ixbt.com berichtet .

Eine der Hauptlösungen im Rahmen des Projekts war die Anwendung von Methoden zur blinden Signaltrennung, einschließlich der Analyse unabhängiger Komponenten. Dieser Ansatz ermöglicht es, das Nutzsignal basierend auf statistischen Merkmalen von Rauschen zu trennen. Dies ist für die Erfüllung wissenschaftlicher und technischer Aufgaben mit Geräten, die hunderte Millionen Kilometer von der Erde entfernt arbeiten, von entscheidender Bedeutung.

Wissenschaftler schlugen außerdem eine neue Methode für den Einsatz von Relaisstationen vor. Anstatt sie in festen Umlaufbahnen zu platzieren, sollen Satelliten-Relais mit elektrischen Raketentriebwerken auf individuellen Trajektorien eingesetzt werden, die mit der Route des Hauptraumfahrzeugs synchronisiert sind. Forscher glauben, dass dies eine stabile Kommunikation während des gesamten Fluges gewährleistet.

Die erzielten Ergebnisse schaffen eine neue technologische Basis für die Umsetzung komplexer interplanetarer Programme und erweitern die Möglichkeiten für eine zuverlässige Kommunikation über große Entfernungen. Derzeit wurden diese Entwicklungen zur praktischen Erprobung an spezialisierte Unternehmen der Luft- und Raumfahrtindustrie übergeben.