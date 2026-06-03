Beeline gegen Betrüger: Cyberboy unterstützt Cyberoma

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Beeline gegen Betrüger: Cyberboy unterstützt Cyberoma

Der Betreiber VimpelCom (Marke Beeline) hat sein System zur Bekämpfung von Telefonbetrug erweitert. Dem KI-Modell Cyberoma (Kiberbabushka), das bisher im Namen älterer Menschen mit Kriminellen kommunizierte, wurde nun ein neuer Charakter hinzugefügt — Cyberboy (Kiberpatsan). Darüber berichtet Ixbt.com. berichtet .

Das neue KI-Modell ist speziell auf Szenarien ausgerichtet, die darauf abzielen, Teenager zu täuschen. Nach Angaben des Unternehmens ist geplant, die 'Cyber-Familie' in Zukunft weiter auszubauen. Wenn ein Betrüger einen beliebigen Teilnehmer anruft, trifft er auf einen virtuellen Gesprächspartner, der dem Profil des Nummerninhabers entspricht.

Die Technologie funktioniert wie folgt: Der Algorithmus analysiert den eingehenden Anruf des Betrügers, woraufhin ein Large Language Model (LLM) einen kontextgerechten Antworttext generiert. Dieser Text wird in Echtzeit in Sprache umgewandelt und an den Kriminellen übermittelt. Das Hauptziel ist es, den Betrüger davon zu überzeugen, dass er mit einer echten Person spricht, und so seine Zeit und Ressourcen zu verschwenden.

Experten von Beeline erklären, dass Teenager nach älteren Menschen die wichtigste Risikogruppe für Betrüger darstellen. Kriminelle geben sich oft als Mitarbeiter von Schulen, Hochschulen oder Behörden aus und versuchen, persönliche Daten von Kindern zu erhalten oder sie zu bestimmten Handlungen zu zwingen.

Cyberboy ist speziell darauf trainiert, solche Tricks zu erkennen und glaubwürdig zu reagieren. Dieser Dienst ist im kostenlosen Basistarif für Nutzer des Dienstes 'Meine Sicherheit' verfügbar. Laut Anti-Betrugs-Direktor Pjotr Alferow dient der Start des Projekts dazu, die Sicherheit von Kindern während der Sommerferien zu erhöhen.

BeelineKünstliche IntelligenzCybersicherheitLLMTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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