Kostenlose Touren durch Sankt Petersburg im Max Messenger gestartet

Das Team von Max Messenger hat eine spannende neue Initiative für Nutzer angekündigt. Vom 4. bis 29. Juni 2026 wird eine Reihe kuratierter Touren entlang der Flüsse und Kanäle von Sankt Petersburg für Max-Nutzer organisiert. Große Unternehmen und Medien nehmen an dem Projekt teil. Ixbt.com berichtet .

Das Programm bietet zehn thematische Touren, die jeweils bis zu 50 Passagiere aufnehmen. Prominente Persönlichkeiten, darunter die Journalistin Xenia Sobtschak, der TV-Moderator Asamat Mussagalijew und die Schauspielerin Maria Krawtschenko, werden Geschichten über ihre Lieblingsorte in der Stadt teilen.

Die Tour-Themen sind vielfältig: Sie reichen von einem Sports-Spaziergang des Medienkanals VK PRO SPORT und einer kulturellen Route des Mariinski-Theaters bis hin zu wissenschaftlichen Exkursionen, die vom Magazin Wokrug Sweta und dem Kunstkamera-Museum vorbereitet wurden. Ab dem 15. Juni kommen neue Teilnehmer zum Programm hinzu.

Insbesondere präsentiert der Kanal Mash na Moyke eine Route basierend auf berühmten Kriminalfällen der Stadt, während Kanal pro Kanaly in Zusammenarbeit mit dem Schriftsteller Alexander Zyppkin einen literarischen Spaziergang anbietet. Die Teilnahme an diesen Veranstaltungen ist völlig kostenlos.

Um an einer Tour teilzunehmen, registrieren Sie sich einfach über den Chatbot @boat_bot in der Max-App, wählen Sie eine passende Zeit und ein Thema aus und erhalten Sie ein E-Ticket. Jeder Nutzer kann bis zu vier Plätze pro Boot reservieren.