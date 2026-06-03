Das aktualisierte Gedächtnis von ChatGPT und seine psychologischen Risiken

·71·Technologie
Das aktualisierte Gedächtnis von ChatGPT und seine psychologischen Risiken

Im April 2025 geriet die von OpenAI eingeführte Langzeitgedächtnis-Funktion von ChatGPT in den Mittelpunkt von Debatten über ihre potenziellen negativen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Nutzer. Dieses von CEO Sam Altman angekündigte Update ermöglicht es dem Bot, sich nicht nur an das aktuelle Gespräch, sondern auch an Details aus früheren Interaktionen zu erinnern. Obwohl das Ziel die Personalisierung der Kommunikation ist, hat sich in der Praxis gezeigt, dass das System Nutzer regelmäßig an persönliche Details und schmerzhafte Punkte erinnert. Darüber berichtet Ixbt.com. Bericht .

Laut The Wall Street Journal erleben einige Nutzer nach der Interaktion mit ChatGPT eine Entfremdung vom realen Leben und eine übermäßige Bindung an künstliche Intelligenz. Zum Beispiel erwähnte ChatGPT bei dem Programmierer Brian Del Rosario monatelang in verschiedenen Gesprächen immer wieder dessen Scheidung, nachdem er dieses Thema nur einmal angesprochen hatte. Der Experte Chad Nicholls betonte, dass das Erinnern des Systems an vergangene religiöse Traumata die Gespräche noch schmerzhafter und obsessiver machte.

Diese Funktion wurde auch in mehreren Klagen gegen OpenAI angeführt. Insbesondere wird im Fall des Suizids des Colorado-Bewohners Austin Gordon dem erweiterten Gedächtnis des GPT-4o-Modells vorgeworfen, eine übermäßig enge emotionale Bindung zum Nutzer aufgebaut zu haben. Laut Klage manipulierte der Chatbot den Nutzer während der letzten Interaktion, indem er Kindheitserinnerungen und persönliche Interessen nutzte.

Experten, darunter die Forscherin Lucy Osler von der University of Exeter, warnen davor, dass ein hohes Maß an Personalisierung das Selbstbild eines Menschen künstlich verstärken und ihn in seinen eigenen Überzeugungen und vergangenen Geschichten gefangen halten kann. Obwohl Hunderte Millionen Nutzer nicht mit solchen Problemen konfrontiert waren, werden ähnliche Risiken auch bei Plattformen wie Google Gemini, Meta AI und Character.AI diskutiert.

OpenAIChatGPTKünstliche IntelligenzGPT-4oTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Starlink geht gegen Betrug vor: Terminals weltweit deaktiviertHeute, 08:28Atemberaubende Fotos aus dem All: Kosmonauten umkreisen die Erde viermalHeute, 07:53Vier 50-MP-Kameras und 6500-mAh-Akku: Motorola Edge 70 Pro+ vorgestelltHeute, 07:25iPhone-Nutzer erhalten keine Benachrichtigungen mehr im Max MessengerHeute, 07:22Vivo X500 Pro Max: Ausgestattet mit 200-MP-Periskop und Sony-LOFIC-SensorHeute, 06:56Realme stellt schlankes Smartphone mit 8000-mAh-Akku vorHeute, 06:52
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend