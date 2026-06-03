Im April 2025 geriet die von OpenAI eingeführte Langzeitgedächtnis-Funktion von ChatGPT in den Mittelpunkt von Debatten über ihre potenziellen negativen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Nutzer. Dieses von CEO Sam Altman angekündigte Update ermöglicht es dem Bot, sich nicht nur an das aktuelle Gespräch, sondern auch an Details aus früheren Interaktionen zu erinnern. Obwohl das Ziel die Personalisierung der Kommunikation ist, hat sich in der Praxis gezeigt, dass das System Nutzer regelmäßig an persönliche Details und schmerzhafte Punkte erinnert. Darüber berichtet Ixbt.com. Bericht .

Laut The Wall Street Journal erleben einige Nutzer nach der Interaktion mit ChatGPT eine Entfremdung vom realen Leben und eine übermäßige Bindung an künstliche Intelligenz. Zum Beispiel erwähnte ChatGPT bei dem Programmierer Brian Del Rosario monatelang in verschiedenen Gesprächen immer wieder dessen Scheidung, nachdem er dieses Thema nur einmal angesprochen hatte. Der Experte Chad Nicholls betonte, dass das Erinnern des Systems an vergangene religiöse Traumata die Gespräche noch schmerzhafter und obsessiver machte.

Diese Funktion wurde auch in mehreren Klagen gegen OpenAI angeführt. Insbesondere wird im Fall des Suizids des Colorado-Bewohners Austin Gordon dem erweiterten Gedächtnis des GPT-4o-Modells vorgeworfen, eine übermäßig enge emotionale Bindung zum Nutzer aufgebaut zu haben. Laut Klage manipulierte der Chatbot den Nutzer während der letzten Interaktion, indem er Kindheitserinnerungen und persönliche Interessen nutzte.

Experten, darunter die Forscherin Lucy Osler von der University of Exeter, warnen davor, dass ein hohes Maß an Personalisierung das Selbstbild eines Menschen künstlich verstärken und ihn in seinen eigenen Überzeugungen und vergangenen Geschichten gefangen halten kann. Obwohl Hunderte Millionen Nutzer nicht mit solchen Problemen konfrontiert waren, werden ähnliche Risiken auch bei Plattformen wie Google Gemini, Meta AI und Character.AI diskutiert.