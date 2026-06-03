James Webb weist Methan auf Planeten in 335 Lichtjahren Entfernung nach

Das James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) hat Methangas in der Atmosphäre des Exoplaneten TOI-199b nachgewiesen, der sich etwa 335 Lichtjahre von der Erde entfernt befindet. Diese Entdeckung ist der erste bestätigte Nachweis von Methan in der Atmosphäre eines „gemäßigten“ Gasriesen und eröffnet Wissenschaftlern ein neues Kapitel bei der Erforschung der kosmischen Evolution. Ixbt.com berichtet .

Der Planet TOI-199b hat eine Masse von 0,17 Jupitermassen und einen Radius von 0,81 Jupiterradien. Er umkreist seinen Stern alle 104,9 Tage – eine Umlaufzeit, die im Sonnensystem zwischen den Bahnen von Merkur und Venus liegt. Mit einer Temperatur von ca. 79 °C ist er deutlich kühler als „Heiße Jupiter“, die sich sehr nah an ihren Sternen befinden.

Zur Analyse der Atmosphäre wurde die Transmissionsspektroskopie eingesetzt. Dabei absorbieren verschiedene chemische Elemente das Sternenlicht beim Durchgang durch die Planetenatmosphäre bei spezifischen Wellenlängen. Die Daten von James Webb zeigten eindeutig das Vorhandensein von Methan in der Gashülle von TOI-199b, was frühere theoretische Modelle bestätigte.

Laut dem Mitautor der Studie, Renyu Hu, Astronom an der Penn State University, werden zukünftige Beobachtungen helfen, die Gaskonzentrationen in der Atmosphäre zu präzisieren. Wissenschaftler vermuten zudem das Vorhandensein von Kohlendioxid und Ammoniak auf dem Planeten, doch diese Daten sind noch nicht endgültig bestätigt.

Methan wurde bereits auf anderen Exoplaneten wie WASP-80b (550 °C) und K2-18b gefunden. Die Untersuchung gemäßigter Planeten wie TOI-199b ist entscheidend für das Verständnis der Entstehung von Gasriesen und der Evolution von Planetenatmosphären, einschließlich der Verfeinerung von Modellen für erdähnliche Planeten.