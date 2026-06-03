Plex stellt neue soziale Funktionen vor Preiserhöhung vor

Die Plex-Plattform hat sich von einem einfachen persönlichen Medienserver zu einem wichtigen Hub für werbefinanziertes Streaming und Filmverleih entwickelt. Nun zielt das Unternehmen darauf ab, mit sozialen Plattformen wie Reddit und Letterboxd zu konkurrieren. Neue Funktionen, die am Mittwoch vorgestellt wurden, sollen die Interaktion der Nutzer grundlegend verändern. TechCrunch berichtet darüber .

Der neu eingeführte Bereich „Discussions“ ermöglicht es Nutzern, Rezensionen zu Filmen und Serien zu hinterlassen und an Diskussionen teilzunehmen. Über dieses Forum plant Plex, die Dominanz von Reddit in Film-Communities herauszufordern. Für die Inhaltskontrolle wurde ein Moderationssystem aus KI und menschlicher Aufsicht entwickelt.

Ein weiteres wichtiges Update ist die Listen-Funktion, mit der Nutzer Listen ihrer Lieblingsfilme erstellen, diese teilen und mit Emojis reagieren können. Die Möglichkeit, Listen von anderen Plattformen zu importieren, wird bis Jahresende hinzugefügt. Dies bedeutet direkte Konkurrenz zu Diensten wie Letterboxd und IMDb.

Zusätzlich kündigte Plex die Funktion „Match Score“ an, die auf den Sehgewohnheiten der Nutzer basiert. Dieses System zeigt in Prozent an, wie sehr einem Nutzer ein bestimmter Film gefallen könnte. In einem Interview mit TechCrunch betonte Mitgründer Scott Olechowski, dass diese Funktion sofortige personalisierte Empfehlungen statt endloser Suche bietet.

Derzeit ist die Listen-Funktion für alle Nutzer verfügbar, während „Discussions“ bis Ende dieses Monats starten wird. Diese Updates erfolgen zu einer Zeit, in der eine deutliche Preiserhöhung für das Lifetime-Abo von Plex erwartet wird.