Honor 600 Vitality Edition: Smartphone mit 8000 Nits Helligkeit und 7000-mAh-Akku

·64·Technologie
Honor 600 Vitality Edition: Smartphone mit 8000 Nits Helligkeit und 7000-mAh-Akku

Honor hat sein neues Honor 600 Vitality Edition Smartphone (auch als Youth Edition bekannt) auf dem chinesischen Markt eingeführt. Nach seinem globalen Debüt wurde das Gerät in China mit einem überarbeiteten Design und mehreren Speicherkonfigurationen vorgestellt. Käufer können zwischen 8 oder 12 GB RAM und bis zu 512 GB internem Speicher wählen. Ixbt.com berichtet .

Das Hauptmerkmal des Smartphones ist sein 6,57 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2728 x 1264 Pixeln und einer rekordverdächtigen Spitzenhelligkeit von 8000 Nits. Zudem kommt eine 3840-Hz-PWM-Dimming-Technologie zur Schonung der Augen zum Einsatz. Das Gerät wird vom Snapdragon 7 Gen 4 Prozessor und einem Adreno 722 Grafikchip angetrieben.

Bei den Kamerafunktionen bietet das Honor 600 Vitality Edition einen 50-MP-Hauptsensor mit optischer Bildstabilisierung (OIS) sowie eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera mit Makrofunktion. Für Selfie-Fans steht eine 50-MP-Frontkamera bereit. Als Software kommt die Benutzeroberfläche MagicOS 10 auf Basis von Android 16 zum Einsatz.

Die Laufzeit des Geräts wird durch einen massiven 7000-mAh-Akku gewährleistet, der 80-W-Schnellladen unterstützt. Das Smartphone-Gehäuse ist nach den Standards IP68, IP69 und IP69K wasser- und staubgeschützt und gilt als widerstandsfähig auch unter extremen Bedingungen.

HonorSmartphoneTechnologieAndroid 16Snapdragon
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Atemberaubende Fotos aus dem All: Kosmonauten umkreisen die Erde viermalHeute, 07:53Vier 50-MP-Kameras und 6500-mAh-Akku: Motorola Edge 70 Pro+ vorgestelltHeute, 07:25iPhone-Nutzer erhalten keine Benachrichtigungen mehr im Max MessengerHeute, 07:22Vivo X500 Pro Max: Ausgestattet mit 200-MP-Periskop und Sony-LOFIC-SensorHeute, 06:56Realme stellt schlankes Smartphone mit 8000-mAh-Akku vorHeute, 06:52
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend