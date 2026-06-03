Honor 600 Vitality Edition: Smartphone mit 8000 Nits Helligkeit und 7000-mAh-Akku

Honor hat sein neues Honor 600 Vitality Edition Smartphone (auch als Youth Edition bekannt) auf dem chinesischen Markt eingeführt. Nach seinem globalen Debüt wurde das Gerät in China mit einem überarbeiteten Design und mehreren Speicherkonfigurationen vorgestellt. Käufer können zwischen 8 oder 12 GB RAM und bis zu 512 GB internem Speicher wählen. Ixbt.com berichtet .

Das Hauptmerkmal des Smartphones ist sein 6,57 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2728 x 1264 Pixeln und einer rekordverdächtigen Spitzenhelligkeit von 8000 Nits. Zudem kommt eine 3840-Hz-PWM-Dimming-Technologie zur Schonung der Augen zum Einsatz. Das Gerät wird vom Snapdragon 7 Gen 4 Prozessor und einem Adreno 722 Grafikchip angetrieben.

Bei den Kamerafunktionen bietet das Honor 600 Vitality Edition einen 50-MP-Hauptsensor mit optischer Bildstabilisierung (OIS) sowie eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera mit Makrofunktion. Für Selfie-Fans steht eine 50-MP-Frontkamera bereit. Als Software kommt die Benutzeroberfläche MagicOS 10 auf Basis von Android 16 zum Einsatz.

Die Laufzeit des Geräts wird durch einen massiven 7000-mAh-Akku gewährleistet, der 80-W-Schnellladen unterstützt. Das Smartphone-Gehäuse ist nach den Standards IP68, IP69 und IP69K wasser- und staubgeschützt und gilt als widerstandsfähig auch unter extremen Bedingungen.