Elon Musk: SpaceX wird mehr wert sein als der gesamte Planet Erde

Der reichste Mensch der Welt, Elon Musk, hat eine weitere sensationelle Aussage über die Zukunft seines Weltraumtechnologieunternehmens SpaceX gemacht. Der Milliardär betonte, dass der Marktwert des Unternehmens die Summe allen materiellen Reichtums auf der Erde übersteigen könnte, wenn es seine langfristigen Ziele erreicht. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Diese Diskussion begann nach einem Beitrag des Unternehmers Peter Diamandis in den sozialen Medien. Diamandis wies darauf hin, dass der Gesamtwert aller materiellen Vermögenswerte auf der Erde auf etwa 600 Billionen Dollar geschätzt wird, die Reserven an Metallen, Mineralien und anderen wertvollen Ressourcen im Weltraum jedoch unendlich seien. Er ist der Meinung, dass die Erschließung von Weltraumressourcen die Kraft hat, die Weltwirtschaft grundlegend zu verändern.

Elon Musk stimmte diesen Gedanken zu und betonte: „Ich habe gesagt, dass SpaceX mehr wert sein wird als die Erde, wenn es seine Ziele erreicht. Das ist zweifellos wahr.“ Laut ixbt.com deutet Musk damit an, dass das Unternehmen nicht nur ein Raketenbetreiber sein wird, sondern eine Kraft, die eine ganze interplanetare Wirtschaft formt.

Weltraumressourcen und Konflikte mit Investoren

Während seiner Stellungnahme kritisierte der Milliardär auch scharf Investoren, die auf fallende SpaceX-Aktien setzen (Short-Positionen). Laut Musk ist die Überlebenswahrscheinlichkeit von Strukturen, die gegen das Unternehmen „spielen“, langfristig sehr gering. Damit warnte er diejenigen, die an der Führung in der Raumfahrtindustrie zweifeln.

Derzeit umfassen die Hauptprojekte von SpaceX:

Starlink — ein Netzwerk zur Bereitstellung von Hochgeschwindigkeits-Satelliteninternet weltweit;

Falcon 9 — eine wiederverwendbare Trägerrakete, die bei kommerziellen Flügen führend ist;

Starship — ein überschweres Raketensystem, das für den Transport von Menschen und Fracht zum Mond und zum Mars konzipiert ist.

Es ist erwähnenswert, dass die Aktien des Unternehmens kürzlich nach der Verschiebung des neuesten Testflugs des Starship leicht gefallen sind. Derzeit werden die Wertpapiere unter dem IPO-Preis von 135 Dollar gehandelt. Musk betrachtet solche vorübergehenden Schwankungen jedoch als kleine Hindernisse auf dem Weg zu strategischen Zielen.

Die Spezialisten von SpaceX haben den Flug Starship Flight 13 auf Montag, den 20. Juli, verschoben. Der Erfolg dieses Projekts ist entscheidend für die Pläne der Menschheit, den Mars zu kolonisieren. Wenn SpaceX den Weg zu unendlichen Ressourcen im Weltraum ebnet, könnte dies die Kapitalisierung des Unternehmens auf ein unvorstellbares Niveau heben.