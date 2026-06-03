TikTok startet TikTok Pro Events App für große Kulturveranstaltungen

Am Mittwoch kündigte TikTok den Start von TikTok Pro Events an, einer neuen App in den USA für große Kulturveranstaltungen wie die FIFA-Weltmeisterschaft. Diese eigenständige Plattform ermöglicht es Nutzern, sich mit anderen Fans zu verbinden, Trend-Videos anzusehen und auf exklusive Feeds von Content-Erstellern zuzugreifen. Techcrunch.com berichtet .

Nutzer über 18 Jahre können durch das Erledigen verschiedener Aufgaben in der App exklusive Stars sammeln. Dazu gehören das Suchen nach Trend-Hashtags, der Besuch des FIFA-WM-Hubs und das Teilen von Inhalten. Gesammelte Punkte können gegen offizielle FIFA-WM-Merchandise, TikTok-Shop-Gutscheine eingetauscht oder an die Wohltätigkeitsorganisation Feeding America gespendet werden.

Die Entwicklung einer separaten App außerhalb der Hauptplattform eröffnet TikTok ein neues Wettbewerbsfeld bei der Gewinnung von Nutzeraufmerksamkeit. Dieser Schritt ermöglicht es Marken und Werbetreibenden, gezielte Zielgruppen anzusprechen und neue Einnahmequellen durch Sponsoring und Partnerschaften zu erschließen. Nutzer können auch in der Haupt-TikTok-App über die Suche nach 'FIFA-Weltmeisterschaft' auf spezielle Hubs zugreifen.

Diese Hubs basieren auf der TikTok-GamePlan-Technologie, die Sportteams, Ligen und Sendern hilft, ihre Reichweite zu erweitern und die Fanbindung zu vertiefen. Die TikTok Pro Events App kann ab sofort in den USA über den Apple App Store und den Google Play Store heruntergeladen werden.

TikTok entwickelt sich von einer einfachen Unterhaltungsplattform zu einem umfassenden Ökosystem. Kürzlich führte das Unternehmen TikTok GO ein, einen Service zur Buchung von Hotels und Reisen. Solche Neuerungen zielen darauf ab, die Plattform in ein Zentrum für sowohl Content-Konsum als auch Transaktionen zu verwandeln.