Verlage erhalten Opt-out-Option für Google AI Search

Großbritannien hat eine rechtliche Aufsicht über das KI-basierte Suchsystem von Google eingeführt. Nach den neuen Vorschriften muss der Technologiegigant Verlagen die Möglichkeit bieten, die Anzeige ihrer Inhalte in KI-Suchergebnissen zu deaktivieren (Opt-out). Google kündigte an, diese Anforderungen zu erfüllen und einen speziellen Steuerungsbutton für Verlage einzuführen, wie Techcrunch.com berichtet. berichtet .

Verlage können über die Google Search Console die Teilnahme ihrer Websites an generativen Funktionen wie AI Overviews, AI Mode oder Discover einschränken. Google wird diese Funktion zunächst bei einer Gruppe von Verlagen in Großbritannien testen und später weltweit einführen. Das Unternehmen betont, dass ein Opt-out aus der KI-Suche das Ranking in den traditionellen Google-Suchergebnissen nicht beeinflusst.

Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) bezeichnete diese Entscheidung als „weltweit ersten“ Schritt, um Verlagen die Kontrolle über ihre Inhalte zurückzugeben. Diese Neuerung ermöglicht es Nachrichtenagenturen und anderen Content-Erstellern, vorteilhaftere Vereinbarungen zur Datennutzung mit Google für KI-Funktionen zu treffen.

Zudem muss Google nun spezifische Links zu den in KI-Antworten verwendeten Inhalten anzeigen. Das Unternehmen gab bekannt, Inline-Links und Website-Vorschauen erweitert zu haben, um Nutzer zum Besuch der Quellseiten zu bewegen. Zur Unterstützung der Verlage bei der Entscheidungsfindung bietet die Search Console zudem neue Metriken, einschließlich Sichtbarkeitsdaten für KI-Antworten.