Großer Deal zwischen Elon-Musk-Unternehmen: xAI kauft Megapack von Tesla

Dokumente zum IPO-Prozess von SpaceX haben große Finanztransaktionen zwischen Unternehmen im Elon-Musk-Ökosystem offengelegt. Berichten zufolge hat das KI-Startup xAI Megapack-Energiespeichersysteme von Tesla für rund 269 Millionen US-Dollar erworben. Frühere Transaktionen dieser Art beliefen sich auf 430 Millionen US-Dollar. Ixbt.com berichtet .

Diese Vereinbarungen zielen darauf ab, die Rechenzentren und die KI-Infrastruktur von xAI mit stabiler Energie zu versorgen. Megapack-Systeme sind großtechnische Energiespeicher, die den unterbrechungsfreien Betrieb von Hochleistungsrechnern unterstützen.

Die Veröffentlichung dieser Informationen fällt mit den Vorbereitungen von SpaceX auf einen Börsengang mit einer Bewertung von 1,77 Billionen US-Dollar zusammen, wobei fast 75 Milliarden US-Dollar an Investitionen eingeworben werden sollen. Dies verdeutlicht die finanziellen Verflechtungen innerhalb des Musk-Imperiums.

Technisch nutzt der Megapack Gen 3 große 2,8-Liter-Batteriezellen, was die Energiekapazität erheblich steigert. Das neue Modell bietet 5 MWh Leistung, eine deutliche Steigerung gegenüber den 3,9 MWh der vorherigen Megapack-2-Version. Zudem hat Tesla die Wärmeeinheit vereinfacht und die Verbindungen um 78 % reduziert.