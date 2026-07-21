Shomurodovs Tor könnte das schönste der WM 2026 werden

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Shomurodovs Tor könnte das schönste der WM 2026 werden

Der Kapitän der usbekischen Nationalmannschaft Eldor Shomurodov, dessen Tor gegen die Demokratische Republik Kongo in die engere Auswahl für das schönste Tor der WM 2026 aufgenommen wurde.

Die FIFA hat die 12 besten Tore des Turniers ausgewählt. Der Gewinner wird durch eine 48-stündige Fan-Abstimmung ermittelt.

Shomurodov traf aus einem unerwarteten Winkel

Eldor Shomurodov erzielte in der 10. Minute des dritten Gruppenspiels gegen die DR Kongo den Führungstreffer.

Der usbekische Stürmer schoss aus einem spitzen und schwierigen Winkel und hob den Ball über den Torwart ins Netz. Das Tor erregte durch seine technische Ausführung, die Schwierigkeit der Situation und die schnelle Entscheidungsfindung des Stürmers die Aufmerksamkeit der Fans.

Dieser Treffer wurde bereits als das schönste Tor der Gruppenphase ausgezeichnet. Nun kämpft er um den Titel des besten Tors des gesamten Turniers.

Shomurodov konkurriert mit Weltstars

Die FIFA-Endliste umfasst 12 Tore. Shomurodov tritt gegen berühmte Spieler wie Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham und Julián Álvarez an.

Vollständige Liste der Nominierten:

  1. Karim Alaybegovic — Bosnien und Herzegowina, gegen Katar;

  2. Julián Álvarez — Argentinien, gegen die Schweiz;

  3. Jude Bellingham — England, gegen Frankreich;

  4. Sidney Cabral — Kap Verde, gegen Argentinien;

  5. Erling Haaland — Norwegen, gegen Brasilien;

  6. Wilson Isidor — Haiti, gegen Marokko;

  7. Elijah Just — Neuseeland, gegen den Iran;

  8. Daizen Maeda — Japan, gegen Schweden;

  9. Kylian Mbappé — Frankreich, gegen den Senegal;

  10. Lionel Messi — Argentinien, gegen Algerien;

  11. Eldor Shomurodov — Usbekistan, gegen die DR Kongo;

  12. Ferran Torres — Spanien, gegen Argentinien.

Auch das Final-Siegtor ist nominiert

Unter den Nominierten befindet sich auch Ferran Torres' entscheidendes Tor gegen Argentinien im Finale der WM 2026.

Das Spiel zwischen Spanien und Argentinien endete nach der regulären Spielzeit 0:0, wobei Torres in der Verlängerung das einzige Tor erzielte und Spanien den Titel sicherte.

Dass Shomurodovs Treffer in einer Liste mit solch historisch bedeutsamen Toren steht, ist eine große individuelle Anerkennung für den usbekischen Spieler.

Die Abstimmung dauert 48 Stunden

Die endgültige Entscheidung über das schönste Tor liegt bei den Fans. Der Abstimmungsprozess auf der FIFA-Plattform dauert 48 Stunden.

Um Eldor Shomurodovs Tor zu unterstützen, können Sie unter folgendem Link abstimmen:

https://play.fifa.com/gott/

Obwohl die usbekische Nationalmannschaft bei der WM 2026 nicht das erwartete Ergebnis erzielen konnte, bleibt dieser Treffer von Shomurodov einer der glanzvollsten Momente des ersten Turniers des Landes.

Wenn die usbekischen Fans nun aktiv abstimmen, könnte Eldor Shomurodovs Tor zum schönsten der WM 2026 gewählt werden und Messi, Mbappé, Haaland und Finalheld Torres hinter sich lassen.

Eldor ShomurodovFIFAWeltmeisterschaft 2026FußballUsbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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