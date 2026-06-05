Mira Murati kehrt mit neuem Projekt auf die große Bühne zurück

Mira Murati, ehemalige Chief Technology Officer (CTO) von OpenAI, ist nach einer langen Pause wieder in der Öffentlichkeit präsent. Nach der Gründung ihres neuen Startups Thinking Machines Lab gab Murati in San Francisco ein Interview mit Bloomberg, in dem sie über recente Branchenveränderungen und ihre neuen Projekte sprach. Dies ist ihr erster großer Auftritt in den letzten 18 Monaten, mit dem sie ihre Bereitschaft signalisiert, mit Giganten wie OpenAI, Anthropic und xAI auf dem Markt zu konkurrieren. Laut Techcrunch.com berichtet .

Während des Interviews gab Murati Details zu den von Thinking Machines entwickelten "interaktiven Modellen" bekannt. Ihrer Meinung nach unterscheiden sich diese Modelle vom traditionellen Frage-Antwort-Format von ChatGPT, indem sie Audio-, Text- und Videostreams in Intervallen von 200 Millisekunden verarbeiten. Dies ermöglicht es der künstlichen Intelligenz, Pausen, Korrekturen und Emotionen in der menschlichen Kommunikation in Echtzeit zu verstehen. Derzeit hat das Unternehmen das Produkt Tinker API zur Anpassung von Open-Source-Modellen eingeführt.

Das Gespräch berührte auch die Kontroversen um OpenAI im November 2023. Murati, die während der Entlassung von Sam Altman als interimistische CEO fungierte, erinnerte sich an diese Tage und betonte, dass das Unternehmen ohne ihr Eingreifen hätte zerfallen können. Sie räumte jedoch ein, dass sie die damaligen Entscheidungen nicht bereue, aber mehr Transparenz und ein klarerer Übergangsplan notwendig gewesen wären.

Mira Murati identifizierte die Konzentration der Entscheidungsbefugnis in den Händen sehr weniger Personen als das größte Risiko in der Branche. Ihrer Ansicht nach liegt das Problem nicht nur in den Persönlichkeiten der Führungskräfte, sondern auch im Fehlen systemischer Kontrollmechanismen. Sie bezeichnete den Abgang einiger hochqualifizierter Forscher aus ihrem Startup als natürliches Ereignis und stellte fest, dass solche Veränderungen beim Aufbau eines neuen KI-Labors unvermeidlich sind.