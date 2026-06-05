USA eröffnet Markt für Kommunalanleihen zur Finanzierung von Weltraumbahnhöfen

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USA eröffnet Markt für Kommunalanleihen zur Finanzierung von Weltraumbahnhöfen

In den USA wurde ein neuer gesetzgeberischer Mechanismus verabschiedet, der den Markt für Kommunalanleihen für die Entwicklung der Weltrauminfrastruktur öffnet. Eine spezielle Bestimmung im One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) ermöglicht die Ausgabe steuerbefreiter Anleihen zur Finanzierung privater Weltraumbahnhof-Anlagen und damit verbundener Projekte. Dies verändert das Finanzierungsmodell der Raumfahrtbranche grundlegend und ermöglicht die Attrahierung von langfristigem Kapital mit niedrigen Zinsen, ähnlich wie bei Flughäfen und Seehäfen, anstatt auf teure kommerzielle Kredite zurückzugreifen. Berichtet von Ixbt.com Nachrichten agentur.

Zuvor wurden Weltraumbahnhöfe trotz ihres kapitalintensiven und langfristigen Charakters als kurzfristige kommerzielle Projekte mit hohen Zinsen finanziert. Dies führte zu einem systematischen Mangel an Investitionen und verzögerte die Modernisierung. Das neue Gesetz gibt staatlichen und lokalen Behörden das Recht, Kommunalanleihen für kommerzielle Weltraumbahnhöfe auszugeben, unabhängig von der Projektgröße. Außerdem können auch vollständig privat gehaltene Anlagen über dieses System finanziert werden.

Bemerkenswert ist, dass über Anleihen nicht nur Startplätze, sondern auch nahegelegene Produktions- und Industrieanlagen finanziert werden. Dazu gehören Montagewerkstätten, Testzentren und die Logistikinfrastruktur. Infolgedessen entstehen integrierte "Infrastruktur-Ökosysteme", ähnlich wie in der Luftfahrt und maritimen Logistik. Dieses Modell fördert die Ballung von Service- und Produktionskapazitäten rund um Weltraumbahnhöfe.

Das neue Schema sieht auch eine Kreditverbesserung durch große Abnehmer vor, einschließlich Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtkonzerne. Langfristige Verträge mit Unternehmen wie SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab und United Launch Alliance reduzieren die Risiken für Investoren. Auftragnehmer wie Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing und RTX werden voraussichtlich eine wichtige Rolle in diesem Ökosystem spielen. Dies hilft großen Akteuren auf dem Weltraummarkt, die Infrastruktur zu entwickeln, ohne direkte Eigentumsrechte an den Anlagen zu besitzen.

WeltraumUSAInfrastrukturSpaceXBlue Origin
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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