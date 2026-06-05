Die interessantesten Startups wollen Nutzer von Smartphones entwöhnen

Während das Investitionsrennen im Bereich der künstlichen Intelligenz weiterhin Rekorde bricht, schlagen einige Startup-Gründer eine völlig andere Richtung ein. Brynn Putnam, Gründerin des Mirror-Projekts, hat Investitionen für Board eingeworben, ein Startup, das darauf abzielt, Menschen durch Live-Spiele und soziale Erlebnisse zu verbinden. Techcrunch.com berichtet .

Gleichzeitig gewinnen die Schöpfer von Cyberdeck in den sozialen Medien mit ihren ungewöhnlichen DIY-Computern an Popularität, die Nutzer dazu ermutigen, mehr Zeit in der Natur zu verbringen. Dies ist nicht nur ein Protest gegen Technologie, sondern ein Zeichen für das wachsende Bedürfnis nach aufrichtiger und menschlicher Kommunikation.

Die Moderatoren des Equity-Podcasts, Kirsten Korosec, Anthony Ha und Sean O’Kane, diskutierten die wichtigsten Ereignisse der Woche, einschließlich der Welle der „Together Tech“. Außerdem analysierten sie, was die vertrauliche IPO-Einreichung von Anthropic vor dem Hintergrund der 80-Milliarden-Dollar-Investition von Alphabet in KI bedeutet.

Experten untersuchten auch, wie alle Mittel wieder zu den Tech-Giganten zurückfließen. Sie können diese interessanten Analysen auf dem Equity-Kanal auf YouTube, Apple Podcasts, Overcast und Spotify verfolgen sowie die Seite @EquityPod auf X und Threads abonnieren.