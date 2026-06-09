One UI 9.0-Tests für Samsung Galaxy A17, A34 und A57 gestartet

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One UI 9.0-Tests für Samsung Galaxy A17, A34 und A57 gestartet

Samsung beschleunigt die Entwicklung seiner neuen One UI 9.0-Benutzeroberfläche. Auf den Servern des Unternehmens wurden erstmals Testversionen der neuen Oberfläche für die Smartphones Galaxy A34 und Galaxy A57 entdeckt. Ixbt.com berichtet .

Die Softwareversionen sind unter den Nummern A346BXXUFGZF1 bzw. A576BXXU3BZF3 registriert. Zudem ist auf den Samsung-Servern eine Beta-Version von One UI 9.0 (mit der Nummer A176BXXU5DZF1) für das preisgünstige Galaxy A17-Modell erschienen.

Zuvor hatte Samsung mit dem Testen des One UI 9.0-Systems an der Flaggschiff-Serie Galaxy S26 begonnen. Das Erscheinen erster Software für Geräte der Galaxy A-Serie deutet darauf hin, dass das Entwicklungsprogramm auf Mittelklasse- und Budget-Smartphones ausgeweitet wurde.

Samsung hat die Veröffentlichungstermine für die stabile Version von One UI 9.0 für diese Modelle noch nicht offiziell bekannt gegeben. Schätzungen zufolge wird das Update den Nutzern im Spätsommer oder Frühherbst zur Verfügung gestellt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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