GM stellt Batterien für KI-Rechenzentren her

Das Rennen um die Stromversorgung von Rechenzentren für künstliche Intelligenz hat sich auf unerwartete Bereiche ausgeweitet, einschließlich der Automobilwelt. GM hat seine ehrgeizigen Pläne für den Einstieg in den Markt für Energiespeichersysteme (ESS) bekannt gegeben. Das Unternehmen arbeitet mit dem Startup Peak Energy zusammen, um eine neue Natrium-Ionen-Batteriechemie speziell für große Netze zu entwickeln. Dies berichtet Techcrunch.com Bericht .

Bisher hatte kein Automobilhersteller außerhalb Chinas Pläne zur Produktion von Natrium-Ionen-Zellen angekündigt. In einem Interview mit TechCrunch betonte Kurt Kelty, Vizepräsident für Batterien und Nachhaltigkeit bei GM, dass ESS der günstigste Einstieg in diesen Markt sei und seine Leistungsmerkmale die Marktanforderungen vollständig erfüllen.

Obwohl GM nicht bekannt gegeben hat, wie viel es in dieses Projekt investiert, ist bekannt, dass das Unternehmen 900 Millionen Dollar für die Kommerzialisierung neuer Batteriechemien bereitgestellt hat. Natrium-Ionen-Batterien sind im Vergleich zu ihren Lithium-Ionen-Pendants günstiger, langlebiger und weniger anfällig für Überhitzung. Ihr Hauptnachteil ist die Notwendigkeit eines größeren und schwereren Gehäuses, um die gleiche Energiemenge zu speichern.

Peak Energy arbeitet bereits an Systemen, die Natrium-Ionen-Batterien verwenden. Aufgrund des geringen Überhitzungsrisikos benötigen diese Batterien keine komplexen Kühl- oder Brandschutzsysteme. Dies senkt nicht nur die Anfangskosten, sondern eliminiert auch zukünftige Wartungskosten. GM plant, diese Zellen herzustellen und an das Startup zu verkaufen.