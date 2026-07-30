Fermin Lopez: Der schwerste Sommer meines Lebens und psychologische Hilfe

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Fermin Lopez: Der schwerste Sommer meines Lebens und psychologische Hilfe

Barcelona-Mittelfeldspieler Fermin Lopez hat zugegeben, dass eine Verletzung auf dem Höhepunkt seiner körperlichen Verfassung und das Zuschauen von der Seitenlinie bei Spaniens WM-Triumph die härteste Prüfung seines Lebens war. In einem Interview mit der Sendung Tot Costa von Catalunya Radio verriet der Spieler, dass er professionelle Hilfe brauchte, um diese schwierige Zeit zu überstehen, berichtet Goal.com berichtet .

Verletzung und mentaler Rückschlag

Die unglückliche Verletzung, die sich ereignete, als der 23-jährige Spielmacher in herausragender sportlicher Verfassung war, zerstörte alle seine Pläne. Den internationalen Erfolg der spanischen Nationalmannschaft nicht auf dem Platz, sondern von außen zu beobachten, war ein enormer psychologischer Schlag für den Fußballer. Fermin betonte, dass dieser Rückschlag einen ernsthaften Einfluss auf seinen emotionalen Zustand hatte.

Die emotionale Depression war so stark, dass der Spieler anfangs überhaupt keine Spiele der spanischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft sehen konnte. „Das war der schlimmste Sommer meines Lebens. Ich war auf meinem Höhepunkt, alles lief fantastisch, und dann passierte die Verletzung“, sagt der Spieler.

Unterstützungssystem und Genesungsprozess

Um aus dieser schwierigen Situation herauszukommen, verließ sich Fermin auf die Hilfe seiner Lieben. Familienmitglieder, seine Partnerin und Freunde gaben dem Fußballer mentalen Rückhalt. Er hob zudem ausdrücklich hervor, dass er professionelle psychologische Hilfe in Anspruch nahm und das Trainerteam des Klubs dabei eine große Hilfe war.

Der Mittelfeldspieler, der es zu Beginn des Turniers nicht übers Herz brachte, die Spiele zu verfolgen, äußerte schließlich seine Freude über den Erfolg seines Teams. Er beschloss sogar, das entscheidende Finalspiel des Turniers live im Stadion in New York City zu verfolgen, was sich etwas positiv auf seine Psyche auswirkte.

Schritte zur Rückkehr auf den Platz

Derzeit trainiert Fermin nach monatelanger, mühsamer Reha mit dem Barcelona-Kader unter Hansi Flick im Trainingslager in England. Er zeigte sich zufrieden mit seiner körperlichen Verfassung und bereitet sich darauf vor, im Rahmen der Trofeu Joan Gamper auf dem Platz zu stehen.

Der Fußballer betonte, dass diese schwere Erfahrung ihm eine noch stärkere Motivation für die kommende Saison gegeben hat. „Wenn alles gut läuft, könnte ich bei der Trofeu Joan Gamper ein paar Minuten spielen. Ich fühle mich sehr bereit und werde wieder einmal zeigen, dass ich meiner Mannschaft genau wie in der letzten Saison helfen kann“, schloss er.

Fermin LopezFC BarcelonaSpanienVerletzungLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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