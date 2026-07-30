Roberto De Zerbi: Ich verhalte mich wie ein Hai auf dem Transfermarkt

Der englische Premier-League-Klub Tottenham Hotspur treibt die radikale Erneuerung seines Kaders im Sommertransferfenster weiter voran. Cheftrainer Roberto De Zerbi erklärte, dass die Einkäufe trotz bisher ausgegebener rund 240 Millionen Pfund noch nicht abgeschlossen seien und die Bemühungen zur Kaderverstärkung fortgesetzt werden, wie Goal.com berichtet .

Laut Berichten von Football London bekannte sich der italienische Fachmann offen zu seiner Entschlossenheit in der Transferpolitik und erklärte seinen Ansatz durch eine treffende Metapher. Seiner Meinung nach wird eine erbarmungslose und resolute Haltung bei der Verpflichtung neuer Spieler den hohen Zielen des Teams für die kommende Saison dienen.

«Wenn ich auf dem Transfermarkt einen Spieler brauche, werde ich wie ein Hai und lasse keinen Raum für ein Nein!» — betonte Roberto De Zerbi auf der Pressekonferenz.

Die nächste Phase des Transferprojekts

Obwohl die Londoner in der aktuellen Sommertransferkampagne bereits eine enorme Summe ausgegeben haben, betonte der Cheftrainer, dass erst 60 Prozent der Arbeit erledigt seien. Bisher wurde Matheus Fernandes für 85 Millionen Pfund verpflichtet, und in den kommenden Tagen wird ein neuer Starspieler im Team erwartet.

Quellen zufolge könnte der nächste große Transfer von Tottenham der brasilianische Flügelspieler Savinho sein. Der Spieler übt derzeit Druck auf Manchester City aus und fordert die Erlaubnis für einen Wechsel nach London. Dieser Transfer soll den Angriff der Mannschaft weiter verstärken.

Taktischer Ansatz und Außenverteidiger

Roberto De Zerbi erklärte, dass er bei der Auswahl neuer Angreifer besonderes Augenmerk auf seine taktischen Anforderungen legt. Er erläuterte, dass Flügelspieler basierend auf den Fähigkeiten der bereits vorhandenen Verteidiger des Teams ausgewählt werden müssen.

Der Fachmann räumte ein, dass ihm vier der stärksten Außenverteidiger der Welt zur Verfügung stehen:

Pedro Porro – der weltbeste Spieler auf der rechten Seite

Destiny Udogie und Andy Robertson – die Säulen der linken Seite

Djed Spence – ein vielseitiger Spieler, der sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite spielen kann

De Zerbi betonte, wie wichtig es sei, die Fähigkeiten der aktuellen Außenverteidiger genau zu analysieren, bevor neue Flügelspieler verpflichtet werden. Obwohl die Einigungen noch nicht in der Endphase sind, hofft der Trainer bald auf positive Nachrichten.