Milan Roganovic nennt Andrej Kostic den „montenegrinischen Harry Kane“

Wie Milannews.it berichtet, hat Milan Roganovic, montenegrinischer Nationalspieler und ehemaliger Mannschaftskamerad bei Partizan, seine Gedanken über den Stürmer Andrej Kostic geteilt, der zum italienischen Verein Milan gewechselt ist. Er merkte an, dass das junge Talent einen Spielstil hat, der dem Star der englischen Nationalmannschaft sehr ähnelt, und in der Serie A groß aufspielen kann. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Bekanntlich wird der Transfer von Andrej Kostic von Milan als ein gewisses Risiko eingestuft. Dies liegt daran, dass Vereinsführung und Trainerteam nicht völlig davon überzeugt sind, dass der Spieler seine in Serbien gezeigten Leistungen in der taktikgeprägten Serie A sofort wiederholen kann. Der Anpassungsprozess von der serbischen Meisterschaft an den italienischen Fußball verläuft selten problemlos.

Ähnlichkeiten auf dem Platz und Torjägerqualitäten

Laut Milan Roganovic ist Kostic nicht nur ein großartiger Mensch, sondern auch ein Top-Spieler. Sein Spielstil entspricht der Position der "falschen Neun". Anstatt isoliert an vorderster Front zu bleiben, lässt sich Andrej etwas zurückfallen, um sich aktiv am Spielaufbau seines Teams zu beteiligen, und sucht bei jeder sich bietenden Gelegenheit den Abschluss.

Der ehemalige Mitspieler hob besonders das Selbstvertrauen und die wuchtigen Schüsse des Stürmers hervor. Online-Quellen zufolge ist Kostic ein gieriger Torjäger, der sich nicht scheut, von jedem Punkt des Spielfelds – egal ob innerhalb oder außerhalb des Strafraums – abzuziehen und stets auf Torejagd ist.

Zukunftspläne und Erwartungen

Ansicht von Roganovic nach hat Andrej durch den Wechsel zu Milan die Möglichkeit, sein Potenzial weiter zu steigern und den nächsten Schritt zu machen. Er äußerte die Zuversicht, dass Kostic in kürzester Zeit die nötige Erfahrung sammeln und sich an den italienischen Fußball anpassen wird.

Zudem ist der montenegrinische Nationalspieler fest davon überzeugt, dass sein Landsmann mindestens 15 Tore in der Serie A für Milan erzielen wird. Es wurde betont, dass unermüdliche harte Arbeit im Training und der Siegesdurst ihm helfen werden, in Italien seine Spuren zu hinterlassen.