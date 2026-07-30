Samsung gibt bekannt, dass der Halbleitermangel bis 2028 anhalten wird

Der Halbleitermangel auf dem Weltmarkt könnte länger anhalten als erwartet und sich in den kommenden Jahren weiter verschärfen. Samsung, der weltweit größte Hersteller von Speicherchips, prognostiziert, dass dieser Mangel bis 2028 anhalten wird. Diese Erklärung sorgt auf dem globalen Technologiemarkt für große Besorgnis und entwickelt sich zu einem entscheidenden Faktor für die Zukunft der Branche. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Wie ixbt.com berichtet, hat die Führung von Samsung diese langfristige Prognose bekannt gegeben, nachdem sie äußerst hohe Finanzzahlen für die Chiproduktion veröffentlicht hatte. Chunjun Kim, Executive Vice President der Speicherdivision des Unternehmens, betonte in einem Gespräch mit Analysten ausdrücklich, dass sich die Angebotsknappheit im Jahr 2027 im Vergleich zu diesem Jahr noch verstärken wird und dieser Zustand das gesamte Jahr 2028 über anhalten wird.

Finanzieller Aufschwung und strategische Verträge

Es wird berichtet, dass der operative Gewinn der Halbleitersparte von Samsung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um das mehr als 250-fache gestiegen ist und 89,2 Billionen Won (ca. 61,7 Milliarden USD) erreicht hat. Vor dem Hintergrund dieses enormen finanziellen Erfolgs sprangen die Aktien des Unternehmens zunächst um 8 % nach oben, verzeichneten jedoch am Donnerstag darauf einen Rückgang von 1,1 %.

Um potenzielle Marktschwankungen und Risiken zu minimieren, hat Samsung langfristige Lieferverträge mit fünf großen globalen Rechenzentrumsunternemen unterzeichnet. Es wurde zudem mitgeteilt, dass ähnliche Vereinbarungen mit weiteren fünf Großunternehmen kurz vor dem Abschluss stehen, wobei die Namen der Partner nicht genannt wurden.

Marktgleichgewicht und interne Herausforderungen

Laut einem Unternehmenssprecher werden die langfristigen Verträge mindestens fünf Jahre laufen und künftig 60 % bis 70 % der Gesamtkapazität von Samsung abdecken. Diese Vereinbarungen beinhalten Vorauszahlungen und Mindestpreisbildungsmechanismen zur Absicherung von Investitionsrisiken.

Gleichzeitig wirkte sich der starke Preisanstieg bei Chips negativ auf andere Bereiche des Unternehmens aus. Insbesondere der Anstieg der Halbleiterkosten versetzte der Mobilsparte von Samsung einen schweren Schlag, die einen Verlust von 700 Milliarden Won meldete. Dies verdeutlicht, wie schwierig es für Technologieriesen ist, das Gleichgewicht in der Lieferkette zu wahren.