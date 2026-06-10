Justin Ernest Investierte 500 Mio. USD in Startups Ohne Traditionellen Venture-Fonds

·6·Technologie
Justin Ernest Investierte 500 Mio. USD in Startups Ohne Traditionellen Venture-Fonds

Im vergangenen Jahr stellte Justin Ernest eine erhebliche Lücke im Venture-Capital-Markt fest: Family Offices und kleine institutionelle Investoren wollten zwar in die am schnellsten wachsenden KI-Unternehmen investieren, konnten jedoch nicht in deren Aktionärsregister aufgenommen werden. Nach mehr als fünf Jahren bei Playground Global, wo er in Deep-Tech-Technologien investierte und Kapital beschaffte, war Ernest überzeugt, dieses Problem über seine Kontakte lösen zu können. Techcrunch.com berichtet .

Anstatt einen formellen Venture-Fonds zu gründen, was für neue Manager 12 bis 18 Monate dauert, nutzte Ernest sein Netzwerk, um Beteiligungen an hochkarätigen Unternehmen in späten Phasen zu sichern. Anschließend bot er diese Deals rund 30 kleinen Investoren über Special Purpose Vehicles (SPVs) an. In den letzten 12 Monaten hat seine Firma Sabertooth Capital fast 500 Millionen USD in 10 Unternehmen investiert, darunter Anthropic, Anduril, Base Power, Databricks, PsiQuantum und SpaceX.

Sabertooth Capital behandelt jedes Deal als separaten Fonds und strukturiert ihn meist als SPV. Ernest schreibt Schecks in Höhe von 10 Millionen bis 275 Millionen USD, was ihm ermöglicht, einen erheblichen Teil der Aktien zu erwerben. Wichtig ist, dass er stets an offiziellen, vom Unternehmen genehmigten Finanzierungsrunden teilnimmt. Dies stärkt seinen Ruf unter den verschiedenen zweifelhaften Vermittlern im Markt.

Während Startups wie Anthropic und Anduril gegen nicht autorisierte SPVs vorgehen, bietet die Investition über Sabertooth kleineren Partnern Sicherheit. Sie wissen, dass sie ihr Geld einem Investor anvertrauen, der von den Unternehmen selbst geprüft und respektiert wird. So empfahl der CFO von PsiQuantum, das mit 7 Milliarden USD bewertet wird, den Investoren, speziell über Sabertooth zu investieren.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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