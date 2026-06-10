Huawei Mate 80 Smartphones erobern Märkte und überholen Apple

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Huawei Mate 80 Smartphones erobern Märkte und überholen Apple

Die Verkäufe der Huawei Mate 80-Serie erreichten 6,49 Millionen Einheiten, was die Position des Unternehmens auf dem chinesischen Smartphone-Markt schnell festigt. Derzeit belegt der Hersteller den ersten Platz auf dem heimischen Markt. Laut RDObservation näherte sich die Verkaufszahl des Huawei Mate 80-Flaggschiffs bis zur 22. Woche des Jahres 2026 der 7-Millionen-Marke. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten.

In der 20. Woche des laufenden Jahres wurden 6,29 Millionen Einheiten der Mate 80-Modelle ausgeliefert. Das bedeutet, dass das Unternehmen in nur einer Woche fast 200.000 Smartphones verkaufen konnte. Diese hohe Nachfrage auf dem Verbrauchermarkt hilft Huawei, seine Führungsposition zu behaupten.

Den neuesten Ranking-Ergebnissen zufolge sicherte sich der chinesische Tech-Gigant mit einem Marktanteil von 20,7 % den ersten Platz bei den Smartphone-Verkäufen. Währenddessen bleibt die amerikanische Marke mit 19,4 % auf dem zweiten Platz, obwohl die iPhone 17-Linie besser abschneidet als von Apple erwartet.

Obwohl die iPhone 17-Serie auf dem chinesischen Markt immer noch einen bedeutenden Anteil hält, stellt das Mate 80-Flaggschiff eine ernsthafte Konkurrenz beim Liefervolumen dar. Auch die Nova 15-Serie verzeichnete hohe Verkaufszahlen. Zudem stoßen die Modelle Pura 90, Pura X Max und Nova 16 auf großes Interesse am Markt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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