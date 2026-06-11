Xiaomi 17T und 17T Pro: Mit 7000 mAh Akku und 5 Jahren Garantie

Xiaomi hat seine neuen Smartphones Xiaomi 17T und Xiaomi 17T Pro offiziell auf dem chinesischen Markt eingeführt. Diese Geräte ziehen mit ihren Akkus mit hoher Kapazität und den in Zusammenarbeit mit Leica entwickelten Kameras die Aufmerksamkeit auf sich. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Basismodell der Serie beginnt bei 2999 Yuan (ca. 445 Dollar). Es ist mit einem 6,59-Zoll-Display mit 120 Hz, der Dimensity 8500 Ultra Plattform und 67W Schnellladetechnologie ausgestattet. Die Pro-Version ist deutlich leistungsstärker und bietet einen 6,83-Zoll-Bildschirm mit 144 Hz, den Dimensity 9500 Chip sowie Unterstützung für 100W kabelgebundenes und 50W kabelloses Laden.

Das Hauptmerkmal beider Modelle ist der 7000 mAh Akku der neuen Generation. Laut Unternehmensangaben ermöglicht er eine Laufzeit von 1,88 Tagen mit einer Ladung. Wichtig ist, dass der Akku auch nach 1600 Ladezyklen noch 80 Prozent seiner Kapazität behält. Aus diesem Grund wird in China eine offizielle 5-Jahres-Garantie auf diese Akkus gewährt.

Das Kamerasystem wurde gemeinsam mit Leica-Experten entwickelt, was die Farbwiedergabequalität verbessert. Die Geräte verfügen zudem über die Live Photos-Funktion und einen Modus zur Zusammenstellung von Fotos in dynamischen Serien für soziale Netzwerke. Zur Erinnerung: Informationen zum internationalen Marktstart der Xiaomi 17T-Serie wurden bereits zuvor bekannt gegeben.