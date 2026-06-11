Starlink verbindet Schulen in abgelegenen Gebieten Paraguays mit dem Internet

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Starlink verbindet Schulen in abgelegenen Gebieten Paraguays mit dem Internet

SpaceX hat ein groß angelegtes Projekt gestartet, um Hunderte von ländlichen Schulen und medizinischen Zentren in Paraguay an das Starlink-Satelliteninternet anzuschließen. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit der Regierung des Landes und dem staatlichen Betreiber COPACO umgesetzt. Der Plan sieht die Installation von bis zu 500 Verbindungspunkten in abgelegenen Gebieten vor, die zuvor keine stabile Verbindung hatten. Dies berichtet Ixbt.com .

Bisher wurden 18 Verbindungspunkte in den Provinzen Presidente Hayes und Boquerón in der Region Chaco in Betrieb genommen. In einigen Schulen, darunter Einrichtungen für indigene Gemeinschaften, erreichen die Internetgeschwindigkeiten bis zu 280 Mbps, wobei eine garantierte Mindestleistung von 200 Mbps besteht. Für viele Siedlungen ist dies die erste Möglichkeit, modernes Internet zu nutzen.

Die neue Infrastruktur ermöglicht den Ausbau der digitalen Bildung, die Unterstützung staatlicher Sozialprogramme und die Anbindung medizinischer Einrichtungen an das nationale Gesundheitssystem. Der paraguayische Präsident Santiago Pena bezeichnete das Projekt als wichtigen Schritt für die Entwicklung des Landes und die Verringerung der digitalen Kluft. Der vollständige Ausbau des Netzwerks mit 500 Punkten soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein.

Zur Erinnerung: Starlink hat bereits zuvor abgelegene Schulen in Kenia an das Netzwerk angeschlossen. Zudem erhielten mithilfe dieser Technologie über 1.000 Schüler und Lehrer in 14 abgelegenen Schulen in Bolivien Zugang zu Hochgeschwindigkeitsinternet.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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