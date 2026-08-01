Brachte eine Matte mit der russischen Flagge eine Usbekin vor Gericht?

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Brachte eine Matte mit der russischen Flagge eine Usbekin vor Gericht?

Eine usbekische Staatsbürgerin, die in der russischen Oblast Nischni Nowgorod arbeitet, könnte rechtliche Probleme bekommen, nachdem sie eine Fußmatte mit abgebildeten russischen Staatssymbolen vor den Eingang ihrer Wohnung gelegt hat. Es wurde berichtet, dass die Eröffnung eines Strafverfahrens nach russischem Recht im Zusammenhang mit diesem Vorfall geprüft wird.

Berichten zufolge handelt es sich um eine usbekische Frau namens Sewara Mussajewa. Sie legte eine Matte mit der Darstellung der russischen Staatsflagge und des Staatswappens vor ihre Wohnungstür. Diese Situation erregte die Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden.

Es wird angemerkt, dass ein rechtliches Prüfungsverfahren zu dem Vorfall gemäß Artikel 329 des russischen Strafgesetzbuches – Schändung der Staatsflagge oder des Staatswappens – eingeleitet wurde. Wenn Straftatbestände vorliegen, könnte ein offizielles Strafverfahren gegen die Frau eingeleitet werden.

Sewara Mussajewa erklärte, sie habe keinerlei Absicht gehabt, jemanden zu beleidigen oder herabzuwürdigen. Ihrer Aussage nach hat sie die Matte vor einigen Tagen im Straßenschlamm bzw. Müll gefunden, gewaschen und mit nach Hause genommen. Die Frau fügte hinzu, sie habe nicht gewusst, dass die Verwendung eines solchen Gegenstands zu rechtlicher Haftung führt.

Derzeit wird dieser Vorfall in den sozialen Medien intensiv diskutiert. Während einige Telegram-Kanäle Zweifel an der Echtheit der Nachricht äußerten, verweisen andere Quellen darauf, dass sie ursprünglich von einer föderalen Publikation Russlands verbreitet wurde.

Bislang haben die russischen Strafverfolgungsbehörden keine endgültige Entscheidung oder offizielle Untersuchungsergebnisse zu diesem Fall bekannt gegeben. Daher sind alle Details des Vorfalls noch nicht offiziell bestätigt.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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