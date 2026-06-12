Prometheus, gegründet von Jeff Bezos, sammelt 12 Milliarden Dollar an Investitionen ein

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Prometheus, gegründet von Jeff Bezos, sammelt 12 Milliarden Dollar an Investitionen ein

Prometheus, ein Startup, das von Jeff Bezos und dem ehemaligen Mitbegründer von Googles Verily-Sparte, Vik Bajaj, gegründet wurde, gab bekannt, dass es 12 Milliarden Dollar an Kapital aufgenommen hat. Nach dieser Finanzierungsrunde erreichte die Gesamtbewertung des Unternehmens 41 Milliarden Dollar. An der Investitionsrunde beteiligten sich Bezos persönlich sowie große Finanzinstitute wie JPMorgan Chase, Goldman Sachs und BlackRock. Dies berichtet Techcrunch.com .

Prometheus hat sich zum Ziel gesetzt, einen „artificial general engineer“ (universellen KI-Ingenieur) zu entwickeln. Diese Software wird in der Lage sein, das Design und die Herstellung physischer Systeme zu automatisieren, von Strahltriebwerken bis hin zu komplexen Wirkstoffverbindungen. Das Hauptziel des Unternehmens besteht darin, einen Großteil der Ingenieursarbeit durch KI-Technologien zu ersetzen.

Laut einem Interview von Bezos mit dem Fernsehsender CNBC wird die durch KI erzielte Effizienz zu einem „Arbeitskräftemangel“ führen. Dies steht im Widerspruch zu den Vorhersagen vieler Technologieführer über Arbeitslosigkeit. Bezos betont, dass KI die Produktivität in der Wirtschaft steigern und den Lebensstandard erhöhen werde, was den Menschen letztlich die Möglichkeit geben werde, weniger zu arbeiten.

Prometheus beschäftigt derzeit 150 Mitarbeiter in San Francisco, London und Zürich und hält seine konkreten Entwicklungen geheim. Ein Großteil des enormen Kapitals wird in die Erweiterung der Rechenkapazitäten (compute needs) fließen. Als Gründer von Amazon verfügt Bezos über große Erfahrung im Management von Arbeitskräften und glaubt daran, dass neue Technologien dem Wohl der Menschheit dienen werden.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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