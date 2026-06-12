Avataar stellt erschwingliches und schnelles Varya Video AI-Modell für Indien vor

Das indische KI-Startup Avataar hat Varya angekündigt, ein neues Videogenerierungsmodell, das lokale Kultur versteht und mit hoher Geschwindigkeit arbeitet. Dieses Modell ist eines von 12 Projekten, die im Rahmen des 1,2-Milliarden-Dollar-Programms India AI Mission der indischen Regierung ausgewählt wurden. Varya wurde mithilfe von Destillationstechniken auf Basis des Open-Source-Modells Wan 2.2 von Alibaba entwickelt und ist 10-mal schneller als das Original. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Technisch gesehen kann Varya auf einer NVIDIA H200 GPU ein 5-sekündiges 720p-Video in nur 45 Sekunden erstellen. Zum Vergleich: Das Wan 2.2-Modell benötigt dafür 1230 Sekunden. Am wichtigsten ist, dass die Kosten des Modells deutlich niedriger sind als bei der Konkurrenz. Avataar berechnet 0,005 Dollar pro Sekunde Video, was fast 20-mal günstiger ist als bei globalen Plattformen wie Veo, Kling, Luma und Runway.

Der Hauptvorteil des Varya-Modells liegt in seiner Anpassung an das indische kulturelle Umfeld. Es erkennt präzise lokale Feste, nationale Gerichte, Kleidung und Architekturstile. Während viele globale Modelle oft auf Stereotypen basieren und Fehler machen, hat Avataar dieses Problem durch speziell kuratierte Datensätze gelöst. Dies eröffnet große Möglichkeiten für E-Commerce und Content-Ersteller.

Derzeit ist das Varya-Modell als Open-Weights-Modell auf dem indischen AI Kosh-Portal verfügbar. Das bedeutet, dass Entwickler es auf ihren eigenen Servern bereitstellen oder an ihre Bedürfnisse anpassen können. Avataar plant zudem, diese Technologie mit Tools wie Higgsfield und Adobe Firefly zu integrieren. Benutzer können das Modell auf der Website des Unternehmens mithilfe von Textbefehlen oder Referenzbildern testen.