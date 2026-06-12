SanDisk stellt die ersten 4 TB und 8 TB SDUC-Speicherkarten vor

Zwei Jahre später gab SanDisk auf der Computex 2026 bekannt, dass das Unternehmen die ersten 4 TB und 8 TB SDUC-Speicherkarten auf den Markt bringen wird. Diese Geräte basieren auf dem von der SD Association entwickelten Secure Digital Ultra Capacity (SDUC)-Standard, der theoretisch Speicherkapazitäten von 2 TB bis 128 TB ermöglicht. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die neuen 8 TB SD-Karten werden unter der SanDisk Ultra-Linie veröffentlicht. Das Unternehmen präsentierte zudem 4 TB microSDUC-Karten für Smartphones und kompakte Gadgets. Diese Werte übertreffen die Kapazitäten heutiger Speicherkarten um ein Vielfaches.

Der größte Nachteil der neuen Technologie ist jedoch die Kompatibilität: SDUC-Karten funktionieren nicht mit älteren Kartenlesern und Geräten. Derzeit gibt es kaum Geräte auf dem Massenmarkt, die diesen Standard unterstützen, was den Kauf neuer Hardware erforderlich macht.

Die Situation erinnert an den 2019 eingeführten microSD Express-Standard. Diese Technologie wurde sechs Jahre lang kaum genutzt und gewann erst nach der Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 an Popularität. Es wird erwartet, dass sich die neuen SanDisk-Karten an professionelle Videografen und Ersteller hochauflösender Inhalte richten.