SanDisk stellt die ersten 4 TB und 8 TB SDUC-Speicherkarten vor

·16·Technologie
SanDisk stellt die ersten 4 TB und 8 TB SDUC-Speicherkarten vor

Zwei Jahre später gab SanDisk auf der Computex 2026 bekannt, dass das Unternehmen die ersten 4 TB und 8 TB SDUC-Speicherkarten auf den Markt bringen wird. Diese Geräte basieren auf dem von der SD Association entwickelten Secure Digital Ultra Capacity (SDUC)-Standard, der theoretisch Speicherkapazitäten von 2 TB bis 128 TB ermöglicht. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die neuen 8 TB SD-Karten werden unter der SanDisk Ultra-Linie veröffentlicht. Das Unternehmen präsentierte zudem 4 TB microSDUC-Karten für Smartphones und kompakte Gadgets. Diese Werte übertreffen die Kapazitäten heutiger Speicherkarten um ein Vielfaches.

Der größte Nachteil der neuen Technologie ist jedoch die Kompatibilität: SDUC-Karten funktionieren nicht mit älteren Kartenlesern und Geräten. Derzeit gibt es kaum Geräte auf dem Massenmarkt, die diesen Standard unterstützen, was den Kauf neuer Hardware erforderlich macht.

Die Situation erinnert an den 2019 eingeführten microSD Express-Standard. Diese Technologie wurde sechs Jahre lang kaum genutzt und gewann erst nach der Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 an Popularität. Es wird erwartet, dass sich die neuen SanDisk-Karten an professionelle Videografen und Ersteller hochauflösender Inhalte richten.

SanDiskSDUCMicroSDTechnologieSpeicherkarte
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Elon Musk schreibt Geschichte: Kurz davor, der erste Billionär der Welt zu werdenElon Musk schreibt Geschichte: Kurz davor, der erste Billionär der Welt zu werdenHeute, 10:53Commonwealth Fusion Systems aktualisiert Modell des ARC-FusionsreaktorsCommonwealth Fusion Systems aktualisiert Modell des ARC-FusionsreaktorsHeute, 10:50Mozilla Firefox hebt vorübergehend die Beschränkungen für kostenloses VPN aufMozilla Firefox hebt vorübergehend die Beschränkungen für kostenloses VPN aufHeute, 10:26HarmonyOS läuft jetzt auch auf Geräten mit 64 KB SpeicherHarmonyOS läuft jetzt auch auf Geräten mit 64 KB SpeicherHeute, 09:54Telegram kehrt zu Wear OS zurück: Funktioniert jetzt auf Samsung- und Pixel-UhrenTelegram kehrt zu Wear OS zurück: Funktioniert jetzt auf Samsung- und Pixel-UhrenHeute, 09:24One UI 8.5 Update für Samsung Galaxy Z Fold7 veröffentlichtOne UI 8.5 Update für Samsung Galaxy Z Fold7 veröffentlichtHeute, 09:23
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen