Google verklagt chinesische Cyberkriminelle wegen Betrugs

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Google verklagt chinesische Cyberkriminelle wegen Betrugs

Google hat eine Klage eingereicht, um die Infrastruktur hinter einer groß angelegten, KI-gestützten Cyberkriminalitätsoperation zu zerschlagen. Am Freitag gab der Tech-Gigant bekannt, dass er Klage gegen ein chinesisches Cyberkriminellen-Netzwerk namens Outsider Enterprise eingereicht hat. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut Google nutzte die Gruppe KI-generierte betrügerische Textnachrichten im Namen von Google und anderen bekannten Marken, um Passwörter und Kreditkartennummern von Nutzern zu stehlen. Outsider Enterprise hat bisher Hunderttausende Opfer betrogen; der entstandene Schaden wird auf Millionen von Dollar geschätzt.

Während ihrer Aktivitäten nutzte die Gruppe 9.000 gefälschte Websites und fast 1 Million betrügerische Domains. Allein in zwei Wochen im Mai dieses Jahres wurden mehr als 2,5 Millionen Nachrichten an Android-Nutzer gesendet. Google-Vertreter stellten fest, dass in diesem Zeitraum 55.000 Spam-Meldungen von Nutzern eingingen, was mehr als zwei Meldungen pro Minute entspricht.

Das Unternehmen setzt "KI-gestützte Anti-Betrugs-Tools" ein, um solche Bedrohungen zu bekämpfen. Diese Technologie ermöglicht es, verdächtige Anrufe und Nachrichten zu erkennen und Nutzer zu warnen. Infolgedessen werden monatlich mehr als 10 Milliarden betrügerische Nachrichten blockiert.

Google arbeitet derzeit mit Mobilfunkanbietern wie AT&T, T-Mobile und Verizon zusammen, um diese Cyberangriffe zu stoppen. Zudem findet eine Koordination mit dem FBI statt, wobei sich die Strafverfolgungsbehörden bisher nicht offiziell zu dem Fall geäußert haben.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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