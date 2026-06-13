SpaceX veröffentlicht Raptor V3 Triebwerksreplik zur Feier des historischen IPO

SpaceX hat anlässlich seines Börsengangs eine spezielle Kollektion von Markenartikeln vorgestellt. Im Online-Shop des Unternehmens sind neue Souvenirs mit IPO-Symbolen und dem Börsenkürzel SPCX erschienen. Dieser Schritt wurde unternommen, um das erfolgreiche Debüt des Unternehmens am Finanzmarkt zu feiern. Dies berichtet Ixbt.com .

Die neue Linie umfasst T-Shirts für 35 $ mit der Aufschrift „The Future is Public“ und „SPCX Liftoff“, eine Tragetasche für 45 $ mit „I Heart SPCX“, eine Kappe für 40 $ sowie eine spezielle Anstecknadel für 15 $. Das teuerste und bemerkenswerteste Souvenir der Kollektion ist eine dekorative Glocke in Form des Raptor V3 Triebwerks, die mit 125 $ bewertet wurde.

Die Veröffentlichung der Kollektion steht im Zusammenhang mit dem erfolgreichsten IPO in der Geschichte von SpaceX. Nach dem Börsengang stieg der Aktienkurs des Unternehmens deutlich an und die Marktkapitalisierung überstieg 2,1 Billionen $. Dieses Ergebnis ermöglichte es dem Unternehmen von Elon Musk, den siebten Platz in der Rangliste der wertvollsten Unternehmen der Welt einzunehmen.

Der erfolgreiche IPO brachte nicht nur Investoren und Elon Musk große Vorteile, sondern auch den einfachen Mitarbeitern des Unternehmens. So erregte beispielsweise die Tatsache, dass ein einfacher Schweißer bei SpaceX durch den Anstieg der Aktienkurse zum Millionär wurde, großes öffentliches Aufsehen.