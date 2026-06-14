Meta muss Manus-Startup nach Forderung aus Peking für 2 Milliarden Dollar abstoßen

Die Meta Corporation hat den Prozess zur Rückabwicklung der 2-Milliarden-Dollar-Übernahme des KI-Startups Manus eingeleitet, um den Forderungen der chinesischen Regierung unter Berufung auf nationale Sicherheitsbedenken nachzukommen. Diese Entscheidung unterstreicht Pekings entschlossene Haltung zur Kontrolle strategischer Technologien und hat das Schicksal eines bedeutenden Deals auf dem globalen Technologiemarkt verändert, berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut Bloomberg hat Meta bereits die operativen Verbindungen zu Manus gekappt und den Datenaustausch eingestellt. Mitarbeitern wurde der Zugriff auf Manus-Tools für interne Projekte entzogen. Diese Schritte gelten als die konkretesten Maßnahmen zur Erfüllung der vor zwei Monaten von Peking erlassenen Desinvestitionsanordnung.

Pekings Kampf um technologische Souveränität

Das Startup Manus ist für seine agentenbasierten KI-Systeme bekannt und wurde ursprünglich in China als Butterfly Effect gegründet. Obwohl das Startup später seine Mitarbeiter nach Singapur verlegte und im Dezember eine 2-Milliarden-Dollar-Vereinbarung mit Meta traf, stuften chinesische Regulierungsbehörden die Transaktion als Verstoß gegen Regeln für Technologieexporte und Auslandsinvestitionen ein.

Die Komplexität der Situation liegt darin, dass die chinesische Regierung nicht nur den Deal blockierte, sondern auch die Reisebeschränkungen für Forscher und Führungskräfte des Privatsektors verschärfte. Branchenexperten müssen nun vor Auslandsreisen eine spezielle staatliche Genehmigung einholen. Solche Maßnahmen signalisieren Pekings Absicht, den strategisch wichtigen KI-Sektor vollständig unter Kontrolle zu halten.

Zukunftspläne und Investitionsfragen

Die Gründer von Manus verhandeln derzeit über die Aufnahme von etwa 1 Milliarde Dollar von externen Investoren, um sich von Meta zu lösen und die Unabhängigkeit wiederherzustellen. Der Plan sieht vor, das Startup als chinesisches Joint Venture neu zu organisieren und möglicherweise in Zukunft einen IPO an der Börse in Hongkong durchzuführen. Viele chinesische KI-Startups wie MiniMax und Zhipu haben in diesem Jahr diesen Weg gewählt.

Laut WSJ sind die Reaktionen der Investoren auf diesen Prozess unterschiedlich:

Der in Kalifornien ansässige Venture-Fonds Benchmark hat die Mittel aus dem Deal bereits entgegengenommen;

Asiatische Investoren wie Tencent, HSG und ZhenFund haben ihre Bereitschaft zur Kooperation bei der Stornierung des Deals signalisiert;

Politiker wie der US-Senator John Cornyn stellen infrage, ob der Fluss von amerikanischem Kapital in Firmen mit China-Bezug aus Sicherheitsperspektive angemessen ist.

Meta und Manus haben sich bisher nicht offiziell zu der Situation geäußert. Trotz der gekappten Verbindungen zu Meta entwickelt Manus seine Produkte jedoch weiter. Das Startup gab kürzlich neue Integrationen mit den Plattformen Similarweb und Shopify bekannt. Dieses Ereignis beweist erneut, wie komplex und riskant es für globale Tech-Giganten ist, Vermögenswerte mit China-Bezug zu erwerben.