Die Zukunft der Luftfahrt: Electra präsentiert in Zusammenarbeit mit der NASA ein neues Verkehrsflugzeug

Das US-Luftfahrt-Startup Electra hat ein Konzept für ein Passagierflugzeug der nächsten Generation vorgestellt, das auf hybridelektrischen Technologien basiert. Dieses Projekt wird im Rahmen des AACES-Programms (Advanced Aircraft Concepts for Environmental Sustainability) der NASA durchgeführt, das darauf abzielt, die negativen Umweltauswirkungen der zivilen Luftfahrt bis 2050 drastisch zu reduzieren. Die neue Entwicklung hat die Aufmerksamkeit von Branchenexperten nicht nur wegen ihrer Umweltfreundlichkeit, sondern auch wegen ihres einzigartigen Designs auf sich gezogen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Projekt basiert auf zwei wichtigen technologischen Lösungen. Die erste ist eine Wide-Body-Konfiguration, die als „Double Bubble“ bekannt ist. Diese Form erhöht die aerodynamische Effizienz des Flugzeugs und vergrößert gleichzeitig sein Innenvolumen erheblich. Obwohl die Außenabmessungen mit denen herkömmlicher Narrow-Body-Flugzeuge vergleichbar sind, bietet es im Inneren eine breite Kabine mit zwei Gängen. Dies beschleunigt das Ein- und Aussteigen der Passagiere und sorgt für hohen Komfort während des Fluges.

Neues Steuerungssystem und Energieeffizienz

Die zweite Schlüsseltechnologie ist das Boundary Layer Ingestion (BLI)-System. Laut ixbt.com erzeugen zwei herkömmliche Turbofan-Triebwerke unter den Tragflächen nicht nur Schub, sondern versorgen auch zusätzliche elektrische Ventilatoren im Heckbereich mit Energie. Diese Ventilatoren „fangen“ den verlangsamten Luftstrom um den Rumpf ein, beschleunigen ihn zusätzlich und reduzieren den gesamten aerodynamischen Widerstand.

Nach Berechnungen von Electra ermöglicht allein der Einsatz der BLI-Technologie eine zusätzliche Kraftstoffeinsparung von 17 Prozent. Dies stellt einen zusätzlichen Bonus zu den allgemeinen Effizienzzielen dar, die bis 2050 in der Branche erwartet werden. Es ist erwähnenswert, dass dieses Flugzeug vollständig mit der bestehenden Flughafeninfrastruktur kompatibel ist und für den Betrieb mit Standard-Kerosin oder nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) ausgelegt ist.

Zusammen mit dem Konzept veröffentlichte das Unternehmen ein Paket von 11 technischen Dokumenten, die komplexe mathematische Modelle und Berechnungen enthalten. Zudem wurde ein spezielles Software-Tool zur Entwicklung elektrifizierter Fluggeräte auf Basis der offenen NASA Aviary-Plattform vorgestellt. Dies soll als Grundlage für andere Ingenieure dienen, um in Zukunft neue Arten von Flugzeugen zu entwickeln.

Ein riesiges Konsortium arbeitet an dem Projekt. Zu den Partnern gehören die folgenden renommierten Organisationen:

American Airlines;

Honeywell Aerospace und Lockheed Martin Skunk Works;

Hinetics;

MIT (Massachusetts Institute of Technology) und die University of Michigan.

Der Zusammenschluss eines solch renommierten Teams zeigt, dass es sich bei dem Projekt nicht nur um ein Konzept auf dem Papier handelt, sondern um eine Technologie, die in naher Zukunft den realen Himmel erobern wird.