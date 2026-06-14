SpaceX ändert Flugschema zum Mond: Starship wird zum Weltraumschlepper

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SpaceX ändert Flugschema zum Mond: Starship wird zum Weltraumschlepper

SpaceX, das von Elon Musk gegründete Unternehmen, hat eine völlig neue und verbesserte Architektur für die Mondlandemission im Rahmen des Artemis-Programms der NASA vorgeschlagen. Dem neuen Konzept zufolge fungiert das Starship-Raumschiff nicht nur als Landemodul, sondern als leistungsstarker Schlepper, der die Besatzung direkt aus der Erdumlaufbahn zum Mond befördert. Diese Änderung dient der Erhöhung der Missionssicherheit und der Reduzierung technischer Komplexität. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Dem bisherigen Plan zufolge sollten sich die Astronauten im Orion-Raumschiff und das Starship-Landemodul in der Mondumlaufbahn treffen und ankoppeln. Laut ixbt.com schlägt SpaceX nun jedoch vor, diesen kritischen Prozess in der Erdumlaufbahn durchzuführen. Das bedeutet, dass das Orion-Raumschiff in Erdnähe an das Starship andockt, woraufhin das Starship den gesamten Komplex mit seinen Triebwerken in Richtung Mond befördert.

Eine neue Stufe der Sicherheit und Effizienz

Der Hauptvorteil des neuen Schemas ist die Sicherheit. Das kritischste Manöver, das Andocken der Raumschiffe, wird in der Erdumlaufbahn durchgeführt, wo im Notfall eine schnelle Rückkehr der Astronauten möglich ist. Zudem können die Astronauten bei Problemen auf der Mondoberfläche schneller die Heimreise antreten, ohne lange warten zu müssen.

Auch die Treibstofffrage spielt bei diesem Update eine wichtige Rolle. Die direkte Route reduziert den Energieverbrauch, was die Anzahl der zusätzlichen Flüge zur Betankung des Starship im Weltraum verringert. Obwohl SpaceX noch keine genauen Zahlen genannt hat, wird mit einer deutlichen Reduzierung der Tankerschiffe gerechnet.

Die neue Architektur löst ein weiteres technisches Problem: Das Starship muss nicht mehr lange in der Mondumlaufbahn auf die Besatzung warten. Ein vollgetanktes Starship wartet in der Erdumlaufbahn, bis Orion bereit ist, und dann brechen sie gemeinsam auf. Dies vereinfacht die Systemanforderungen und schont die Ressourcen des Raumschiffs.

Starship V3 und Zukunftspläne

NASA-Vertreter betonen, dass dieser Ansatz das Starship näher an seine in Serie produzierte Version bringt. Die für die Artemis 3-Mission speziell entwickelte Starship V3-Modifikation soll auf Basis dieses neuen Schemas fliegen. Dies beschleunigt den Prozess der Entwicklung des Mondlandemoduls.

Sollte sich dieses vorgeschlagene Schema in Tests bewähren, könnte es zum Standard für alle zukünftigen bemannten NASA-Missionen werden. Dies bringt nicht nur die Rückkehr zum Mond, sondern auch zukünftige Langstreckenflüge zum Mars deutlich näher.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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