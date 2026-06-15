Samsung und SK Hynix planen Bau eines neuen großen Halbleiterwerks in Südkorea

In einer Zeit, in der die weltweite Nachfrage nach AI und Hochtechnologie sprunghaft ansteigt, unternehmen die südkoreanischen Tech-Giganten Samsung Electronics und SK Hynix einen neuen strategischen Schritt zur Erweiterung ihrer Produktionskapazitäten. Berichten zufolge prüfen die Unternehmen die Möglichkeit, ihren ersten gemeinsamen Halbleiter-Fertigungskomplex in der Region Honam zu errichten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Derzeit werden mehrere potenzielle Standorte für das neue Industrieobjekt in Betracht gezogen, darunter Gwangju, Saemangeum und Muan. Wie die Publikation ixbt.com berichtet, ist der endgültige Standort des Projekts noch nicht offiziell bestätigt, eine konkrete Entscheidung und offizielle Ankündigung werden jedoch bis Ende dieses Monats erwartet. Diese Initiative gilt als wichtiger Schritt zur Entwicklung der regionalen Wirtschaft und zur Sicherung der Führungsposition auf dem globalen Chipmarkt.

Strategie zur Erhöhung der Produktionskapazitäten

Samsung stärkt seine Position im Segment der High Bandwidth Memory (HBM) Chips erheblich. Das Unternehmen konnte das HBM-Produktionsvolumen im Vergleich zu 2025 um fast 50 Prozent steigern. Laut strategischen Plänen strebt Samsung an, bis Ende 2026 eine Produktionskapazität von 250.000 Halbleiter-Wafern pro Monat zu erreichen.

Parallel dazu befindet sich auch SK Hynix in einer aktiven Expansionsphase. Das Werk P&T7 des Unternehmens in Cheongju, das fortschrittliche Verpackungs- und Testkomponenten herstellt, befindet sich derzeit im Bau. Nach dem Plan soll dieser hochtechnologische Komplex 2027 vollständig in Betrieb genommen werden und mit der Lieferung hochwertiger Komponenten an den Weltmarkt beginnen.

Auch die Tochtergesellschaft Samsung Electro-Mechanics bleibt nicht untätig. Das Unternehmen prüft zusätzliche Investitionen in sein bestehendes Werk in Sejong. Diese Maßnahme ist auf den starken Anstieg der Nachfrage nach FC-BGA-Verpackungssubstraten durch Großkunden auf dem nordamerikanischen Markt zurückzuführen.

Diese groß angelegten Projekte sind nicht nur für Südkorea, sondern für die gesamte globale Technologiebranche von großer Bedeutung. Diese neuen Kapazitäten werden als Haupttreiber dienen, um den Mangel an Speicherchips zu beheben, die für moderne Smartphones, Server und AI-Systeme benötigt werden. Für Verbraucher sind diese Nachrichten indirekt wichtig, da eine Steigerung der globalen Produktion zur Stabilisierung der Preise für Gadgets und Computerhardware beiträgt.