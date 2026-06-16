Baseus stellt neue Spacemate RD1 Pro Dockingstation mit 160W Leistung vor

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Baseus stellt neue Spacemate RD1 Pro Dockingstation mit 160W Leistung vor

Baseus, ein etablierter Akteur auf dem Markt für Elektronikzubehör, hat eines seiner leistungsstärksten und multifunktionalsten Geräte vorgestellt — die Spacemate RD1 Pro Dockingstation. Diese Neuheit ist eine verbesserte Version des vor zwei Jahren veröffentlichten RD1-Modells und bietet erweiterte Funktionen für moderne Laptop- und Computerbenutzer. Das Gerät zeichnet sich nicht nur durch die Anzahl der Ports, sondern auch durch die Effizienz der Energieübertragung aus. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das Modell Spacemate RD1 Pro basiert auf der GaN-Technologie (Galliumnitrid), die eine hohe Leistung bei kompakter Größe ermöglicht. Die Gesamtleistung der Dockingstation beträgt 160W, wodurch mehrere Gadgets, einschließlich leistungsstarker Laptops, gleichzeitig schnell geladen werden können. Dies trägt dazu bei, das Problem überflüssiger Kabel und Adapter auf dem Schreibtisch zu lösen.

Technische Daten und Schnittstellen

Das neue Gerät bietet insgesamt 15 verschiedene Anschluss-Schnittstellen, was es zu einer der universellsten Dockingstations auf dem Markt macht. Im Gehäuse befindet sich ein integriertes Display, das in Echtzeit anzeigt, wie viel Energie die angeschlossenen Geräte verbrauchen. Diese Funktion ermöglicht es den Benutzern, die Stromverteilung zu überwachen.

  • Möglichkeit zum gleichzeitigen Anschluss mehrerer externer Monitore;
  • Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsports;
  • Überhitzungsschutzsystem durch GaN-Technologie;
  • Vollständige Kompatibilität mit den Betriebssystemen Windows und macOS.
Laut ixbt.com bietet das Gerät je nach Betriebssystem unterschiedliche Möglichkeiten bei der Arbeit mit mehreren Monitoren. Während Windows-Benutzer maximale Freiheit bei der Erweiterung des Arbeitsbereichs haben, bleiben bei macOS aufgrund der spezifischen Apple-Architektur einige Einschränkungen bei der Bildübertragung auf externe Displays bestehen.

Preis und Benutzerfreundlichkeit

Die Baseus Spacemate RD1 Pro richtet sich an professionelle Designer, Entwickler und Büroangestellte, die mit Multi-Monitor-Systemen arbeiten. Das universelle Design des Geräts passt in jede moderne Inneneinrichtung und hilft, die Ordnung auf dem Schreibtisch zu halten. Die Dockingstation wird derzeit auf dem Weltmarkt mit etwa 300 Dollar bewertet.

In Anbetracht der hohen Nachfrage nach Baseus-Produkten auf dem usbekischen Markt wird erwartet, dass dieses Modell bald in den Regalen lokaler Händler erscheint. Dies wird zweifellos eine der optimalsten Lösungen sein, insbesondere für Besitzer von MacBook und modernen Windows-Laptops mit Type-C-Port.

BaseusDockingstationTechnologieGadgetSpacemate RD1 Pro
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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