In der Sonne, dem zentralen Leuchtkörper des Sonnensystems, wird ein erheblicher Rückgang der Aktivität beobachtet. Spezialisten des Weltraumforschungsinstituts (IKI) und des Instituts für Solar-Terrestrische Physik (ISZF) der Russischen Akademie der Wissenschaften stellten fest, dass der Stern in eine "Sommerschlaf"-Phase übergeht. Dieser Zustand ist nicht nur saisonal bedingt, sondern fällt auch mit der allgemeinen Abklingphase des aktuellen Sonnenzyklus zusammen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Wissenschaftler betonen, dass derzeit keine schwerwiegenden Veränderungen oder gefährlichen Eruptionen auf der Sonnenoberfläche beobachtet werden. Laut Ixbt.com sind die Prozesse auf der Sternoberfläche derzeit recht "langweilig" und stellen keine Gefahr für die Erde dar. Dies deutet darauf hin, dass in den kommenden Wochen keine starken magnetischen Stürme auftreten werden.

Ist die Gefahr magnetischer Stürme gebannt?

Derzeit bleibt in der Sonne nur eine moderate Flare-Aktivität im Zusammenhang mit der Sonnenfleckengruppe 4465 bestehen. Expertenprognosen zufolge werden die Hauptindikatoren jedoch auf ein Minimum sinken, sobald die Energiereserven dieser Region erschöpft sind. Dies wird zur Stabilisierung des Erdmagnetfeldes beitragen.

Zudem wurden auf der Sonnenoberfläche mehrere große Protuberanzen (Gaswolken) identifiziert. Es wird betont, dass selbst wenn diese sich von der Sternoberfläche lösen und in den Weltraum geschleudert werden, ihre Richtung nicht auf die Erde zu sein wird. Solche Ereignisse dienen lediglich dazu, Astronomen schöne Videosequenzen zu liefern.

Es wird erwartet, dass das niedrige Niveau der geomagnetischen Aktivität im nächsten Monat anhalten wird. Dies ist eine gute Nachricht, insbesondere für Menschen mit chronischen Erkrankungen, die empfindlich auf magnetische Stürme reagieren, da starke atmosphärische Veränderungen und Druckschwankungen in diesem Zeitraum minimal sein werden.

Dennoch mahnen Wissenschaftler zur Vorsicht. Da die Sonne ein dynamisches System ist, ist ein absolut "ruhiges" Szenario nicht immer garantiert. Einzelne unerwartete Eruptionen können plötzlich auftreten, ihre Dimensionen werden jedoch nicht ausreichen, um globale Kommunikationssysteme oder Stromnetze zu beschädigen.

Für usbekische Weltraumbegeisterte und wetterempfindliche Menschen wird prognostiziert, dass diese "Sommerschlaf"-Phase relativ ruhig verlaufen wird. Bis die Sonne ihren nächsten Aktivitätsgipfel erreicht, können die Erdbewohner von geomagnetischer Stabilität profitieren.