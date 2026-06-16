Ugreen und Honkai: Star Rail präsentieren neues 45W-Ladegerät

Ugreen, eine der weltweit führenden Marken für Zubehör, hat ein spezielles Ladegerät für Fans des beliebten Spiels Honkai: Star Rail vorgestellt. Diese Neuheit besticht nicht nur durch ihre technischen Möglichkeiten, sondern auch durch ihr einzigartiges Design, das auf die Gamer-Zielgruppe zugeschnitten ist. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Wie die Publikation ixbt.com berichtet, verfügt das neue Gerät über eine Leistung von 45W, was das schnelle Laden moderner Smartphones, Tablets und sogar kompakter Laptops ermöglicht. Das Hauptmerkmal des Geräts ist sein blaues Gehäuse im Stil des Honkai: Star Rail-Universums und Verzierungen mit dem Spielsymbol. Zudem ist im Lieferumfang ein spezieller gebrandeter Riemen für das Smartphone enthalten.

Kompaktes Design und Reisekomfort

Die Ingenieure von Ugreen haben besonderes Augenmerk auf die Ergonomie des Geräts gelegt. Der Stecker des Ladegeräts ist klappbar ausgeführt, was verhindert, dass andere Gegenstände in der Tasche zerkratzt werden, und Platz spart. Die Abmessungen des Geräts betragen 100 x 100 x 36,5 mm bei einem Gewicht von nur 49,5 Gramm.

Technisch ist das Gerät mit einem USB-C-Port ausgestattet. Die 45W-Power-Delivery-Technologie gilt heute als Standard für die meisten Flaggschiff-Smartphones und Gadgets im mittleren Segment. Diese Leistung ist nicht nur für Mobiltelefone, sondern auch für tragbare Spielkonsolen (z. B. Nintendo Switch) ausreichend.

Preis und Erschwinglichkeit

Derzeit ist das Produkt auf dem chinesischen Markt für 119 Yuan (ca. 17 US-Dollar) erhältlich. Eine solche erschwingliche Preisstrategie hilft der Marke Ugreen, ihre Position bei Jugendlichen und Gaming-Enthusiasten zu stärken. Da Ugreen-Produkte auch auf dem usbekischen Markt weit verbreitet sind, könnten wir dieses Modell bald in lokalen Online-Shops sehen.

Es ist anzumerken, dass Kooperationen zwischen Technologiemarken und beliebten Videospielen in den letzten Jahren zu einem Trend geworden sind. Solche Kollaborationen verwandeln einfache technische Geräte in sammelbare Accessoires. Die Zusammenarbeit mit einem Spiel wie Honkai: Star Rail, das weltweit Millionen von Fans hat, wird für Ugreen voraussichtlich ein erfolgreicher Marketingzug sein.