Vivo bereitet erschwingliches T5 Lite 5G Smartphone vor: 6500 mAh Akku und 120 Hz Display

Das chinesische Unternehmen Vivo bereitet die Einführung des neuen T5 Lite 5G Modells vor, um seine beliebte T-Serie zu erweitern. Obwohl dieses Gerät dem erschwinglichen Preissegment angehört, wird es viele Nutzer durch seine lange Akkulaufzeit und ein robustes Schutzsystem anziehen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut exklusiven Informationen von XpertPick liegt der Hauptvorteil des neuen Smartphones in seiner autonomen Laufzeit. Das Gerät ist mit einem riesigen 6500 mAh Akku ausgestattet, der eine 44W Schnellladetechnologie unterstützt. Dieser Wert ist höher als bei vielen Flaggschiff-Modellen und ermöglicht einen Betrieb über mehrere Tage ohne Aufladen.

Technische Daten und Display-Eigenschaften

Das Vivo T5 Lite 5G Modell ist mit einem 6,74-Zoll-LCD-Display ausgestattet. Eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz sorgt für eine flüssige Bedienung der Benutzeroberfläche. Trotz der HD+-Auflösung ermöglicht eine Helligkeit von bis zu 1200 nits eine gute Lesbarkeit auch bei sonnigem Wetter.

Im Inneren des Smartphones arbeitet ein MediaTek Dimensity 6300 Prozessor. Dieser Chip garantiert eine stabile Leistung für Alltags-Apps, Messenger und Spiele mit mittleren Anforderungen. Die Speicherkonfigurationen werden in verschiedenen Varianten angeboten:

4 GB RAM und 128 GB Speicher;

6 GB RAM und 128 GB Speicher;

6 GB RAM und 256 GB Speicher.

Bei der Kamera hat Vivo auf übermäßige Komplexität verzichtet. Auf der Rückseite befindet sich ein 50 MP Hauptmodul, das bei Tageslicht hochwertige Fotos ermöglicht. Vorne ist eine 8 MP Kamera für Videoanrufe und Selfies vorgesehen.

Schutz und Design

Das Gehäuse des Smartphones ist nach IP65 gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Dies ist ein wichtiger Vorteil für Geräte der Mittelklasse. Das Gerät ist 8,39 mm dick, wiegt etwa 209 Gramm und wird voraussichtlich in den Farben Twilight Shadow und Ocean Blue erhältlich sein.

Auf dem usbekischen Markt ist die T-Serie von Vivo für ihre Erschwinglichkeit und Zuverlässigkeit bekannt. Das Erscheinen des T5 Lite 5G Modells könnte besonders für Nutzer, die ein Telefon mit langer Akkulaufzeit suchen, ideal sein. Ein offizielles Datum für die Präsentation und der Preis wurden noch nicht bekannt gegeben, Insider betonen jedoch einen wettbewerbsfähigen Preis.