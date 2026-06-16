Redmi, eine Untermarke des Xiaomi-Konzerns, hat eines seiner am meisten erwarteten Smartphones, das Redmi Turbo 5, auf den Märkten außerhalb Chinas vorgestellt. Das Gerät will seine Konkurrenten im Mittelklassesegment durch seine technischen Daten, insbesondere den beispiellos großen Akku und den langfristigen Software-Support, hinter sich lassen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com unterscheidet sich die internationale Version des Smartphones (zunächst auf dem indischen Markt) kaum von der chinesischen Version. Der Hauptvorteil des Geräts ist der riesige Akku mit einer Kapazität von 7540 mAh. Diese Stromquelle ermöglicht den Nutzern eine intensive Nutzung über mehrere Tage. Zudem unterstützt es 100 W Schnellladen und 27 W Reverse-Wired-Charging-Technologie.

Display und Leistungsmerkmale

Das Redmi Turbo 5 Modell ist mit einem 6,59-Zoll flachen AMOLED-Display ausgestattet, das ein Bild in 1,5K-Auflösung liefert. Die Bildwiederholfrequenz des Bildschirms beträgt 120 Hz, und die maximale Helligkeit erreicht rekordverdächtige 3500 nits. Dies garantiert eine klare Sicht auf das Bild auch bei sonnigem Wetter. Im Inneren des Geräts ist der MediaTek Dimensity 8500-Ultra Prozessor verbaut, der eine hohe Leistung gewährleistet.

Um ein Überhitzen des Smartphones zu verhindern, wurde ein 3D Ice Loop Vapor-Chamber-Kühlsystem mit einer Fläche von 5300 mm2 implementiert. Dies ist eine wichtige Neuerung, insbesondere für Nutzer, die mit anspruchsvollen Spielen und komplexen Grafikaufgaben arbeiten. Auch bei der Kamera hat Redmi nicht gespart: Das Hauptmodul verfügt über einen 50 Megapixel Sony IMX882 Sensor, begleitet von einem 8 Megapixel Weitwinkelobjektiv. Für Selfie-Liebhaber ist eine 20 Megapixel Frontkamera vorgesehen.

Software und Schutzklasse

große Betriebssystem-Updates über 4 Jahre;

Sicherheitsupdates über 6 Jahre.

Das neue Modell läuft unter dem Betriebssystem HyperOS 3 auf Basis von Android 16. Xiaomi verspricht eine langfristige Unterstützung für dieses Modell:

Zudem zeichnet sich das Redmi Turbo 5 durch seine Widerstandsfähigkeit unter extremen Bedingungen aus. Das Gehäuse ist nach den Standards IP66, IP68, IP69 und IP69K geschützt. Das bedeutet, dass das Smartphone nicht nur vor dem Eintauchen in Wasser, sondern auch vor Heißwasserstrahlen unter hohem Druck geschützt ist. Derzeit wird die Version mit 8/256 GB auf etwa 380 Dollar und das Modell mit 12/256 GB auf etwa 410 Dollar geschätzt. Die Markteinführung dieses Modells in Usbekistan wird in den kommenden Monaten erwartet.