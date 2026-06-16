SpaceX, das die Weltraumtechnologie revolutioniert hat, hat durch einen Börsengang (IPO) einen absoluten Rekord am globalen Finanzmarkt aufgestellt. Das von Elon Musk gegründete Unternehmen hat den wichtigsten Schritt in seiner 24-jährigen Geschichte vollzogen, ist an die Börse gegangen und hat die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich gezogen. Dieses Ereignis markiert einen gewaltigen Wendepunkt nicht nur für die Technologiewelt, sondern auch für die Weltwirtschaft. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut TechCrunch hat SpaceX 555,6 Millionen Aktien zu einem Preis von jeweils 135 Dollar zum Verkauf angeboten. Während ursprünglich geplant war, 75 Milliarden Dollar zu mobilisieren, belief sich die Endsumme auf 85,7 Milliarden Dollar. Mit diesem Ergebnis wurde SpaceX zum Urheber des größten IPO in der Menschheitsgeschichte. Infolge dieses Erfolgs stieg das Vermögen von Elon Musk sprunghaft an, und er erlangte offiziell den Status des ersten Billionärs der Welt.

Heftiges Wachstum und Rekorde am Markt

Die SpaceX-Aktien begannen an der Nasdaq-Börse bei 150 Dollar zu handeln und steigerten ihren Wert in kurzer Zeit um 11 Prozent. Das Interesse der Anleger war so groß, dass der Aktienkurs bereits am ersten Handelstag auf 160,95 Dollar stieg. Infolgedessen erreichte die gesamte Marktkapitalisierung des Unternehmens 2,7 Billionen Dollar, womit es zu einem der fünf wertvollsten Unternehmen der Welt wurde und sogar den Giganten Amazon überholte.

Das Handelsvolumen war weitaus höher als erwartet. Die Plattform Robinhood gab bekannt, dass nach dem Debüt von SpaceX ein Rekordverkehr in ihrem System verzeichnet wurde. Auch Großbanken profitierten erheblich von diesem Prozess: Finanzinstitute wie Goldman Sachs und Morgan Stanley erzielten durch die Abwicklung der Geschäfte Provisionsgebühren in Höhe von etwa 500 Millionen Dollar.

Strategische Pläne und mögliche Fusion mit Tesla

Einige Tage nach dem IPO gab SpaceX seine Expansionspläne bekannt. Das Unternehmen teilte mit, dass es das Startup Cursor im Austausch für Aktien im Wert von 60 Milliarden Dollar erwerben wird. Dieser Schritt soll die Kapazitäten von SpaceX in den Bereichen Software und AI weiter stärken. Zudem äußerte sich die operative Leiterin des Unternehmens, Gwynne Shotwell, in einem Interview mit CNBC überraschend.

Frau Shotwell betonte, dass eine zukünftige Fusion von SpaceX und Tesla die Managementtätigkeit von Elon Musk erheblich vereinfachen könnte. Obwohl dies derzeit kein offizieller Plan ist, hat diese Möglichkeit hitzige Diskussionen unter Tesla-Aktionären und Marktanalysten ausgelöst. Eine Fusion der beiden Giganten könnte eine beispiellose Synergie im Energie- und Transportsektor schaffen.

Dass SpaceX ein börsennotiertes Unternehmen wird, ist auch für Entwicklungsmärkte wie Usbekistan von Bedeutung. Die finanzielle Stabilität des Unternehmens, das die globale Internetabdeckung über das Starlink-Netzwerk ausweitet, wird dazu beitragen, dass Hochgeschwindigkeits-Satelliteninternetdienste in unserer Region in naher Zukunft noch populärer werden. Nun wird das Unternehmen seinen Weg nicht nur als Eroberer des Weltraums, sondern auch als einer der mächtigsten Akteure des globalen Finanzsystems fortsetzen.