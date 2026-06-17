Revolution in der Physik: Wissenschaftler erschaffen erste Kernuhr auf Basis von Thorium-229

·24·Technologie
Revolution in der Physik: Wissenschaftler erschaffen erste Kernuhr auf Basis von Thorium-229

In der Welt der modernen Physik hat ein lang erwarteter großer technologischer Durchbruch stattgefunden: zwei unabhängige Forschungsgruppen haben es zum ersten Mal geschafft, eine funktionierende Kernuhr zu bauen. Es wird erwartet, dass diese Entdeckung die Präzision der Zeitmessung auf ein völlig neues Niveau heben wird. Laut ixbt.com wurde dieser Erfolg von Wissenschaftlern der Xinhua-Universität in China und dem Vienna Center for Quantum Science and Technology in Österreich erzielt. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Derzeit gelten Atomuhren als die genauesten Zeitmesser der Welt. Sie messen die Zeit über die Übergangsfrequenzen in den Elektronenhüllen eines Atoms. Die neu geschaffene Kernuhr unterscheidet sich jedoch grundlegend: Sie basiert auf Übergängen zwischen Energiezuständen im Atomkern selbst, also zwischen Protonen und Neutronen. Diese Methode zeichnet sich durch ihre Resistenz gegenüber äußeren elektrischen und magnetischen Feldern aus, da der Kern wesentlich stärker abgeschirmt ist als die Elektronenhüllen.

Die Besonderheit des Thorium-229-Isotops

Als primäres Objekt für die Entwicklung der Kernuhr wurde das Thorium-229-Isotop gewählt. Die Besonderheit dieses Elements liegt darin, dass der Energieübergangsprozess in seinem Kern eine wesentlich geringere Energie aufweist als bei anderen Elementen. Dies ermöglicht es, den Prozess mithilfe von Laserstrahlung anzuregen. Bei fast allen anderen Kernen galt dies als unmöglich, da es extrem hohe Energien erfordert hätte.

Der technologische Prozess war jedoch nicht einfach. Das Hauptproblem war die Notwendigkeit, in einem Spektrum mit einer Wellenlänge von 148 Nanometern zu arbeiten. Die stabile Steuerung der Laserstrahlung in diesem Bereich ist eine äußerst komplexe Aufgabe. Chinesische und europäische Wissenschaftler überwanden diese Hürde, indem sie Thorium-229-Kerne in Calciumfluorid-Kristallen (CaF2) platzierten und diese mit einem Vakuum-Ultraviolett-Laser bestrahlten.

Praktische Bedeutung der Entdeckung

Die im Rahmen der Forschung erzielten Ergebnisse sind erstaunlich. Die chinesische Gruppe unter der Leitung von Beichen Xuan demonstrierte eine Stabilität mit einer Präzision von einem Teil auf 10 Billionen pro Tag, indem sie die Laserfrequenz an den Kernübergang „koppelten“. Dieser Wert ist mit den besten heutigen Atomuhren konkurrenzfähig. Österreichische Wissenschaftler unter der Leitung von Luca Toscani de Col nutzten dieses System zur Suche nach „Dunkler Materie“, einem geheimnisvollen Teil des Universums.

Die Anwendung von Kernuhren könnte folgende Bereiche revolutionieren:

  • Erhöhung der Genauigkeit von Navigationssystemen der nächsten Generation (GPS und andere);
  • Messung von Gravitationsfeldern mit ultrahoher Präzision;
  • Überprüfung der Konstanz fundamentaler physikalischer Konstanten;
  • Suche nach neuen physikalischen Effekten jenseits des Standardmodells.
Experten zufolge haben sich Kernuhren von einem theoretischen Konzept zu einer realen Technologie entwickelt. Für die Zukunft ist geplant, diese Geräte zu miniaturisieren und in Alltagstechnologien zu integrieren. Dies eröffnet neue Horizonte nicht nur für die präzise Zeitmessung, sondern auch für die Erforschung der Geheimnisse des Universums.

PhysikKernuhrTechnologieWissenschaftQuantenphysik
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Russland kündigt Plan zur vollständigen Aufgabe von Visa und Mastercard anRussland kündigt Plan zur vollständigen Aufgabe von Visa und Mastercard anHeute, 15:59Pinterest führt neue KI-gestützte Shopping-App Ask Pinterest einPinterest führt neue KI-gestützte Shopping-App Ask Pinterest einHeute, 15:52Uber führt 2027 Premium-Robotaxi-Dienst in Houston einUber führt 2027 Premium-Robotaxi-Dienst in Houston einHeute, 15:52US-Regierung und Anthropic einigen sich nicht: Claude Fable 5 Modell bleibt unter BeschränkungenUS-Regierung und Anthropic einigen sich nicht: Claude Fable 5 Modell bleibt unter BeschränkungenHeute, 15:50Die Slowtech-Revolution: Warum Menschen moderne Smartphones aufgeben und zu alten Gadgets zurückkehrenDie Slowtech-Revolution: Warum Menschen moderne Smartphones aufgeben und zu alten Gadgets zurückkehrenHeute, 15:28Die neue Grenze der KI: Datenmangel beim Training von RoboternDie neue Grenze der KI: Datenmangel beim Training von RoboternHeute, 15:21
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht