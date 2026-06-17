Der globale Transportriese Uber hat angekündigt, im Rahmen seiner Strategie zum Ausbau autonomer Fahrtechnologien bis Mitte 2027 einen Premium-Robotaxi-Dienst in Houston, USA, einzuführen. Dieses Projekt wird in Zusammenarbeit mit dem Elektroauto-Hersteller Lucid und dem Startup Nuro realisiert. Dies wird für Uber nach San Francisco der zweite große Markt sein, berichtet Techcrunch.com berichtet .

Nach Plan des Unternehmens soll dieser fahrerlose Dienst in den kommenden Jahren Dutzende von Städten abdecken. Derzeit liegt der Schwerpunkt auf den Märkten in San Francisco und Houston, wo Uber in direkten Wettbewerb mit Waymo, einem Unternehmen des Alphabet-Holdings, tritt. Waymo bietet in diesen Städten bereits erfolgreich kommerzielle Robotaxi-Dienste an.

Technologische Zusammenarbeit und Testprozesse

Nuro testet seit mehreren Monaten Lucid Gravity SUVs, die mit seinem autonomen Steuerungssystem ausgestattet sind. Obwohl das kalifornische Department of Motor Vehicles (DMV) den Betrieb ohne Sicherheitsfahrer genehmigt hat, sitzen derzeit noch Überwachungsfachkräfte am Steuer. In den Straßen von Houston befinden sich etwa 100 solcher Fahrzeuge im Testmodus.

Die Lucid Gravity Robotaxis sind mit modernster Technik ausgestattet. Laut TechCrunch und ixbt.com analysieren diese Elektroautos die Umgebung mithilfe folgender Geräte:

Hochpräzisionskameras;

Solid-State-Lidar-Sensoren;

Radare, die eine 360-Grad-Rundumsicht ermöglichen.

Infrastruktur und Investitionen

Uber investiert massiv nicht nur in Technologie, sondern auch in die Infrastruktur. In Houston wurde ein spezielles Depot und ein Ladestation-Hub mit einer Fläche von 50.000 Quadratfuß errichtet. Dieser Standort dient als operatives Zentrum für die gesamte autonome Flotte. Uber legt dabei nicht nur Wert auf die Fahrzeugsteuerung, sondern auch auf den Komfort der Passagiere im Innenraum.

Diese Vereinbarung ist für Lucid und Nuro finanziell von großer Bedeutung. Uber hat fast 500 Millionen Dollar in das Startup Nuro investiert und sich verpflichtet, mindestens 35.000 Robotaxis von Lucid zu kaufen. Dieser Schritt hilft Lucid, seine Position in einem von Tesla dominierten Markt zu stärken.

Während solche Technologien für Entwicklungsmärkte wie Usbekistan noch in weiter Ferne liegen mögen, wird der Übergang großer Plattformen wie Uber zum autonomen Transport die globale Logistik und die Passagiertarife erheblich beeinflussen. In Zukunft wird erwartet, dass fahrerlose Taxis zu sinkenden Kosten und erhöhter Sicherheit führen.