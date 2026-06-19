Narwal präsentiert neue Generation kabelloser Staubsauger: S20- und S30-Serien

Narwal, ein etablierter Akteur auf dem Markt für Haushaltsgeräte, hat seine neue Generation von kabellosen Staubsaugern für die Nass- und Trockenreinigung vorgestellt. Diese Serie, bestehend aus den Modellen Narwal S20, S30 und S20 Pro, zeichnet sich nicht nur durch hohe Leistung, sondern auch durch ein KI-gestütztes System zur Erkennung des Verschmutzungsgrads aus. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das Hauptmerkmal der neuen Geräte ist die vollständige Automatisierung des Reinigungsprozesses. Laut ixbt.com verfügt das Flaggschiff-Modell S20 Pro über eine enorme Saugkraft von bis zu 20.000 Pa. Dieser Wert ermöglicht die mühelose Entfernung selbst schwerster Verschmutzungen und Staub aus Teppichen.

KI und intelligente Reinigung

Das Modell Narwal S20 Pro ist mit dem AI DirtSense-System ausgestattet, das den Verschmutzungsgrad der Oberfläche in Echtzeit analysiert. Auf Basis dieser Technologie passt das Gerät die Saugkraft und den Wasserverbrauch eigenständig an. Zudem verfügt das Modell über eine automatische Dosierfunktion für Reinigungsmittel, was die Arbeit des Nutzers erheblich erleichtert.

Das S30-Modell besticht durch seine besondere Konstruktion. Das Gehäuse ist bis zu 180 Grad biegbar, was die Reinigung unter Betten, Sofas und anderen niedrigen Möbeln erleichtert. In Bezug auf Leistung und Technologie steht es dem Flaggschiff-Modell in nichts nach.

Hydraulischer Selbstantrieb und Autonomie

Alle neuen Modelle sind mit einem 4000 mAh Akku ausgestattet und ermöglichen eine kontinuierliche Betriebsdauer von bis zu 60 Minuten pro Ladung. Diese Zeit ist ausreichend für die vollständige Reinigung einer durchschnittlich großen Wohnung. Darüber hinaus erfordert der Selbstantrieb kaum körperliche Kraft vom Nutzer, da der Staubsauger von selbst vorwärts gleitet.

Nach Abschluss der Reinigung werden die Geräte in eine spezielle Basisstation gestellt. Die Station wäscht die Walzenbürsten automatisch und trocknet sie mit Heißluft. Dieser Prozess verhindert unangenehme Gerüche und Schimmelbildung. Das Basismodell S20 verfügt mit 18.000 Pa über etwas weniger Leistung, behält aber alle wichtigen Selbstreinigungsfunktionen bei.

Da die Nachfrage nach solchen smarten Haushaltsgeräten auf dem usbekischen Markt steigt, werden die neuen Produkte von Narwal voraussichtlich in starken Wettbewerb mit Konkurrenten wie Xiaomi und Dreame treten. Details zum globalen Verkaufsstart und zu den Preisen wurden bisher nicht bekannt gegeben.